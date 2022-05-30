Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая колонка Ariston Fast R 10
5.0
3
10 755 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Газовая колонка Ariston Fast R 10
Арт. X16956316
5.0
3
Газовая колонка Ariston Fast R 10
Газовая колонка Ariston Fast R 10
Газовая колонка Ariston Fast R 10
  • Персональная скидка
Газовая колонка Ariston Fast R 10
Газовая колонка Ariston Fast R 10
Газовая колонка Ariston Fast R 10

Газовая колонка Ariston Fast R 10

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 755 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16956316
5.0
3

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Родина бренда
Италия
Вес, кг
8.9
Габариты, мм
550x325x210
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 755 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Муфта Fusitek раз. ВР 20Х1/2 (FT05601)
188 ₽
5.0
Муфта Fusitek раз. ВР 20Х1/2 (FT05601)
Фум лента Remer д/воды 572 RR
155 ₽
5.0
Фум лента Remer д/воды 572 RR
Площадка торцевая для воздуховода Эра 120ПТМ, 120 мм
270 ₽
4.5
Площадка торцевая для воздуховода Эра 120ПТМ, 120 мм
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
65 ₽
5.0
Хомут Vents Х 125Ц (110-130 мм)
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (125 мм x 3 м)
380 ₽
5.0
Гофрированный воздуховод Ванвент ВПА (125 мм x 3 м)
Душевая лейка D-Lin D61004, 3 режима
210 ₽
Душевая лейка D-Lin D61004, 3 режима
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газовая колонка  работает на природном газе и обеспечивает быстрый нагрев воды для хозяйственных целей. Предусмотрен электронный розжиг от батареек. Защита от перегрева и датчик контроля пламени увеличивают безопасность использования устройства.

    Преимущества

    • Производительность ГВС 10 л/мин (∆Т=25°С)
    • Открытая камера сгорания
    • Работа от батареек 2 x 1,5V LR20
    • Внешний регулятор температуры
    • Механическая модуляция мощности
    • Механический контроль температуры
    • Включение при минимальном давлении воды
    • Комфортная температура при низком расходе воды
    • Разработано в Европе специально для России
    • Проверенные надёжные компоненты
    • Электронный розжиг
    • Современная система безопасности
    • Классический эргономичный интерфейс
    • Лёгкий монтаж
    • Лёгкое обслуживание