Газовая колонка Ariston Fast R 10

Преимущества

Производительность ГВС 10 л/мин (∆Т=25°С)

Открытая камера сгорания

Работа от батареек 2 x 1,5V LR20

Внешний регулятор температуры

Механическая модуляция мощности

Механический контроль температуры

Включение при минимальном давлении воды

Комфортная температура при низком расходе воды

Разработано в Европе специально для России

Проверенные надёжные компоненты

Электронный розжиг

Современная система безопасности

Классический эргономичный интерфейс

Лёгкий монтаж

Лёгкое обслуживание

Газовая колонка работает на природном газе и обеспечивает быстрый нагрев воды для хозяйственных целей. Предусмотрен электронный розжиг от батареек. Защита от перегрева и датчик контроля пламени увеличивают безопасность использования устройства.