Газовая колонка АСТРА ВПГ 8910-16
Арт. X1695677
Характеристики
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Вес, кг
|15
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Габариты, мм
|700x372x230
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Аппараты предназначены для горячего водоснабжения в бытовых условиях и работают на природном газе с отводом продуктов сгорания в дымоход. Аппарат "Астра-16" - это воплощение последних технических решений в водонагревателях по надежности и эргономике.
Преимущества:
- Включение и выключение производится только одним открытием или закрытием крана горячей воды без предварительного включения запальной горелки;
- Автоматическая регулировка горения горелки исходя из величины давления холодной воды на входе;
- Визуальный контроль температуры горячей воды на выходе;
- Автоматический электророзжиг запальной горелки от двух элементов питания (батарей).
- Автоматика аппаратов обеспечивает четырехуровневую систему безопасности эксплуатации с прекращением подачи газа:
- При отсутствии тяги или при возникновении обратной тяги;
- При перегреве горячей воды выше допустимого значения;
- При внезапном погасании пламени горелки;
- При отключении холодной воды на входе в аппарат.
- А также имеется защита от повышенного давления холодной воды на входе в аппарат.