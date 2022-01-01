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Газовая колонка АСТРА ВПГ 8910-16
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка АСТРА ВПГ 8910-16
    Арт. X1695677
    Газовая колонка АСТРА ВПГ 8910-16

      Газовая колонка АСТРА ВПГ 8910-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695677

      Характеристики

      Вес, кг
      		15
      Габариты, мм
      		700x372x230
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппараты предназначены для горячего водоснабжения в бытовых условиях и работают на природном газе с отводом продуктов сгорания в дымоход. Аппарат "Астра-16" - это воплощение последних технических решений в водонагревателях по надежности и эргономике.

        Преимущества:

        • Включение и выключение производится только одним открытием или закрытием крана горячей воды без предварительного включения запальной горелки;
        • Автоматическая регулировка горения горелки исходя из величины давления холодной воды на входе;
        • Визуальный контроль температуры горячей воды на выходе;
        • Автоматический электророзжиг запальной горелки от двух элементов питания (батарей).
        • Автоматика аппаратов обеспечивает четырехуровневую систему безопасности эксплуатации с прекращением подачи газа:
        • При отсутствии тяги или при возникновении обратной тяги;
        • При перегреве горячей воды выше допустимого значения;
        • При внезапном погасании пламени горелки;
        • При отключении холодной воды на входе в аппарат.
        • А также имеется защита от повышенного давления холодной воды на входе в аппарат.