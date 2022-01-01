Газовая колонка АСТРА ВПГ 8910-16

Преимущества:

Включение и выключение производится только одним открытием или закрытием крана горячей воды без предварительного включения запальной горелки;

Автоматическая регулировка горения горелки исходя из величины давления холодной воды на входе;

Визуальный контроль температуры горячей воды на выходе;

Автоматический электророзжиг запальной горелки от двух элементов питания (батарей).

Автоматика аппаратов обеспечивает четырехуровневую систему безопасности эксплуатации с прекращением подачи газа:

При отсутствии тяги или при возникновении обратной тяги;

При перегреве горячей воды выше допустимого значения;

При внезапном погасании пламени горелки;

При отключении холодной воды на входе в аппарат.

А также имеется защита от повышенного давления холодной воды на входе в аппарат.

Аппараты предназначены для горячего водоснабжения в бытовых условиях и работают на природном газе с отводом продуктов сгорания в дымоход. Аппарат "Астра-16" - это воплощение последних технических решений в водонагревателях по надежности и эргономике.