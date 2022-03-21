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Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
5.0
2
22 390 ₽
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
    Арт. X16956122
    5.0
    2
    Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
    Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
    Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
    Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
    Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
      Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
      Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
      Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
      Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
      Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23

      Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23

      22 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16956122
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Португалия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		10
      Габариты, мм
      		580x310x220
      Все характеристики
      22 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колонка BOSCH W 10-2 KB 23 – универсальный прибор для нагрева воды, который работает как от газопровода, так и от баллонного газа. Оснащена медным теплообменником мощностью 17,4 кВт, способна нагревать до 10 литров воды в минуту. Включается автоматически при открытии проточного крана. Имеет 4 системы безопасности, к которым относятся: защита от перегрева, регулятор избыточного давления, контроллер подачи газа, датчик тяги. Горелка изготовлена из нержавеющей стали, обладает модулятором пламени. Управление колонкой осуществляется вручную. В Интернет-магазине “Бигам” купить газовую колонку BOSCH W 10-2 KB 23 можно с доставкой в любой город.

        Преимущества

        • Высокая мощность теплообменника (17,4 кВт)
        • Компактные габариты
        • Настенная установка
        • Небольшой вес (10 кг)
        • Терморегулятор
        • Защита от перегрева
        • Регулятор давления
        • Газ-контроль
        • Датчик тяги

        Комплектация

        • Водонагреватель
        • Настенный крепеж
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка