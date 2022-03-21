Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23

Колонка BOSCH W 10-2 KB 23 – универсальный прибор для нагрева воды, который работает как от газопровода, так и от баллонного газа. Оснащена медным теплообменником мощностью 17,4 кВт, способна нагревать до 10 литров воды в минуту. Включается автоматически при открытии проточного крана. Имеет 4 системы безопасности, к которым относятся: защита от перегрева, регулятор избыточного давления, контроллер подачи газа, датчик тяги. Горелка изготовлена из нержавеющей стали, обладает модулятором пламени. Управление колонкой осуществляется вручную. В Интернет-магазине “Бигам” купить газовую колонку BOSCH W 10-2 KB 23 можно с доставкой в любой город.

Преимущества

Высокая мощность теплообменника (17,4 кВт)

Компактные габариты

Настенная установка

Небольшой вес (10 кг)

Терморегулятор

Защита от перегрева

Регулятор давления

Газ-контроль

Датчик тяги

Комплектация