Газовая колонка Bosch W 10-2 KB 23
Арт. X16956122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Португалия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|10
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Габариты, мм
|580x310x220
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- Колонка BOSCH W 10-2 KB 23 – универсальный прибор для нагрева воды, который работает как от газопровода, так и от баллонного газа. Оснащена медным теплообменником мощностью 17,4 кВт, способна нагревать до 10 литров воды в минуту. Включается автоматически при открытии проточного крана. Имеет 4 системы безопасности, к которым относятся: защита от перегрева, регулятор избыточного давления, контроллер подачи газа, датчик тяги. Горелка изготовлена из нержавеющей стали, обладает модулятором пламени. Управление колонкой осуществляется вручную. В Интернет-магазине “Бигам” купить газовую колонку BOSCH W 10-2 KB 23 можно с доставкой в любой город.
Преимущества
- Высокая мощность теплообменника (17,4 кВт)
- Компактные габариты
- Настенная установка
- Небольшой вес (10 кг)
- Терморегулятор
- Защита от перегрева
- Регулятор давления
- Газ-контроль
- Датчик тяги
Комплектация
- Водонагреватель
- Настенный крепеж
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка