Газовая колонка BOSCH WR 10-2 P23
Арт. X16956135
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12
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Габариты, мм
|580x310x220
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Водонагреватель Bosch WR 10-2 P23, предназначенный для подогрева воды. Колонка имеет компактные размеры и отличный дизайн, поэтому вписывается в любой интерьер. Водонагреватель отличается бесшумной работой и имеет ионизационный контроль пламени, что позволяет отключать газ при отсутствии пламени. Отдельная регулировка по мощности и по напору воды позволяет производить более точную настройку прибора. Розжиг производится вручную от встроенного пьезоэлемента. Колонка имеет постоянно горящий запальник.
Преимущества:
- Технически модель не изменилась, а просто идет под новым названием;
- Модуляция мощности;
- Производительность - 10 л/мин;
- Устойчивая работа при низком давлении в водопроводе (0.1 атм);
- Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;
- Приготовление горячей воды в бытовых целях;
- Размещение в жилых помещениях (например, на кухне);
- Неограниченный период непрерывной работы;
- Пьезоэлектрический розжиг;
- Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;
- Предохранительный датчик от перегрева;
- Датчик контроля дымовых газов;
- Материал горелки - нержавеющая сталь;
- Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.