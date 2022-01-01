Газовая колонка BOSCH WR 10-2 P23

Преимущества:

Технически модель не изменилась, а просто идет под новым названием;

Модуляция мощности;

Производительность - 10 л/мин;

Устойчивая работа при низком давлении в водопроводе (0.1 атм);

Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;

Приготовление горячей воды в бытовых целях;

Размещение в жилых помещениях (например, на кухне);

Неограниченный период непрерывной работы;

Пьезоэлектрический розжиг;

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;

Предохранительный датчик от перегрева;

Датчик контроля дымовых газов;

Материал горелки - нержавеющая сталь;

Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Водонагреватель Bosch WR 10-2 P23, предназначенный для подогрева воды. Колонка имеет компактные размеры и отличный дизайн, поэтому вписывается в любой интерьер. Водонагреватель отличается бесшумной работой и имеет ионизационный контроль пламени, что позволяет отключать газ при отсутствии пламени. Отдельная регулировка по мощности и по напору воды позволяет производить более точную настройку прибора. Розжиг производится вручную от встроенного пьезоэлемента. Колонка имеет постоянно горящий запальник.