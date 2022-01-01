Газовая колонка BOSCH WR 10-2B 23

Ионизационный контроль пламени, препятствующий нежелательному погасанию пламени горелки;

Контроль тяги, выключающий прибор при недостаточном отводе дымовых газов;

Ограничитель температуры на выходе горячей воды.

Преимущества:

Ионизационный контроль пламени, препятствующий нежелательному погасанию пламени горелки;

Контроль тяги, выключающий прибор при недостаточном отводе дымовых газов;

Ограничитель температуры на выходе горячей воды;

Прибор для настенного монтажа;

Электронный розжиг, регулируемый открытием водопроводного крана;

Выходная модуляция и отсутствие дежурного пламени делают данный прибор более экономичным по сравнению с обычными приборами;

Горелка для сжиженного газа/природного (опция) газа;

Запальная горелка, которая горит только в течение периода после открывания водопроводного крана и до розжига основной горелки;

Теплообменник не содержит сплавов олова/свинца;

Водяная арматура BOSCH WR10-2 B23 7701331617 изготовлена из усиленного стекловолокном полиамида, передаваемого впоследствии на 100% вторичную переработку;

Обеспечение постоянного протока воды при переменном давлении напора воды;

Регулируемая газовая арматура для установки необходимой мощности;

Включение прибора происходит после нажатия главного выключателя;

Максимальная температура поверхностей прибора за исключением принадлежностей для отвода дымовых газов не превышает 85 °C;

Специальные меры по защите горючих строительных материалов или встроенной мебели не требуются.

Комплектация:

Газовый проточный водонагреватель;

Крепежные детали;

Документация прибора;

Две батарейки, тип R 1,5 В.

Газовый проточный водонагреватель BOSCH WR10-2 B23 используется в квартирах, коттеджах или на дачах для подачи горячей воды. Прибор работает на батарейках, что позволяет экономить электроэнергию. Водонагреватель имеет следующие предохранительные устройства: