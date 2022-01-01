Газовая колонка BOSCH WR 10-2B 23
Арт. X16956120
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|580x310x220
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель BOSCH WR10-2 B23 используется в квартирах, коттеджах или на дачах для подачи горячей воды. Прибор работает на батарейках, что позволяет экономить электроэнергию. Водонагреватель имеет следующие предохранительные устройства:
- Ионизационный контроль пламени, препятствующий нежелательному погасанию пламени горелки;
- Контроль тяги, выключающий прибор при недостаточном отводе дымовых газов;
- Ограничитель температуры на выходе горячей воды.
Преимущества:
- Ионизационный контроль пламени, препятствующий нежелательному погасанию пламени горелки;
- Контроль тяги, выключающий прибор при недостаточном отводе дымовых газов;
- Ограничитель температуры на выходе горячей воды;
- Прибор для настенного монтажа;
- Электронный розжиг, регулируемый открытием водопроводного крана;
- Выходная модуляция и отсутствие дежурного пламени делают данный прибор более экономичным по сравнению с обычными приборами;
- Горелка для сжиженного газа/природного (опция) газа;
- Запальная горелка, которая горит только в течение периода после открывания водопроводного крана и до розжига основной горелки;
- Теплообменник не содержит сплавов олова/свинца;
- Водяная арматура BOSCH WR10-2 B23 7701331617 изготовлена из усиленного стекловолокном полиамида, передаваемого впоследствии на 100% вторичную переработку;
- Обеспечение постоянного протока воды при переменном давлении напора воды;
- Регулируемая газовая арматура для установки необходимой мощности;
- Включение прибора происходит после нажатия главного выключателя;
- Максимальная температура поверхностей прибора за исключением принадлежностей для отвода дымовых газов не превышает 85 °C;
- Специальные меры по защите горючих строительных материалов или встроенной мебели не требуются.
Комплектация:
- Газовый проточный водонагреватель;
- Крепежные детали;
- Документация прибора;
- Две батарейки, тип R 1,5 В.