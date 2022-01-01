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Газовая колонка BOSCH WR 10-2B 23
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка BOSCH WR 10-2B 23
    Арт. X16956120
    Газовая колонка BOSCH WR 10-2B 23

      Газовая колонка BOSCH WR 10-2B 23

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956120

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Габариты, мм
      		580x310x220
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель BOSCH WR10-2 B23 используется в квартирах, коттеджах или на дачах для подачи горячей воды. Прибор работает на батарейках, что позволяет экономить электроэнергию. Водонагреватель имеет следующие предохранительные устройства:
        • Ионизационный контроль пламени, препятствующий нежелательному погасанию пламени горелки;
        • Контроль тяги, выключающий прибор при недостаточном отводе дымовых газов;
        • Ограничитель температуры на выходе горячей воды.

        Преимущества:

        • Ионизационный контроль пламени, препятствующий нежелательному погасанию пламени горелки;
        • Контроль тяги, выключающий прибор при недостаточном отводе дымовых газов;
        • Ограничитель температуры на выходе горячей воды;
        • Прибор для настенного монтажа;
        • Электронный розжиг, регулируемый открытием водопроводного крана;
        • Выходная модуляция и отсутствие дежурного пламени делают данный прибор более экономичным по сравнению с обычными приборами;
        • Горелка для сжиженного газа/природного (опция) газа;
        • Запальная горелка, которая горит только в течение периода после открывания водопроводного крана и до розжига основной горелки;
        • Теплообменник не содержит сплавов олова/свинца;
        • Водяная арматура BOSCH WR10-2 B23 7701331617 изготовлена из усиленного стекловолокном полиамида, передаваемого впоследствии на 100% вторичную переработку;
        • Обеспечение постоянного протока воды при переменном давлении напора воды;
        • Регулируемая газовая арматура для установки необходимой мощности;
        • Включение прибора происходит после нажатия главного выключателя;
        • Максимальная температура поверхностей прибора за исключением принадлежностей для отвода дымовых газов не превышает 85 °C;
        • Специальные меры по защите горючих строительных материалов или встроенной мебели не требуются.

        Комплектация:

        • Газовый проточный водонагреватель;
        • Крепежные детали;
        • Документация прибора;
        • Две батарейки, тип R 1,5 В.