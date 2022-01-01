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Газовая колонка BOSCH WR 10-2B
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка BOSCH WR 10-2B
    Арт. X1695649
    Газовая колонка BOSCH WR 10-2B

      Газовая колонка BOSCH WR 10-2B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695649

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		580x310x220
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Bosch  GWH 10-2 CO B быстрый нагрев воды. Колонка имеет компактные размеры и отличный дизайн, поэтому вписывается в любой интерьер. Водонагреватель отличается бесшумной работой и имеет ионизационный контроль пламени, что позволяет отключать газ при отсутствии пламени. Отдельная регулировка по мощности и по напору воды позволяет производить более точную настройку прибора. Колонка зажигается автоматически при включении горячей воды. Розжиг производится автоматически от батареек.

        Преимущества:

        • Электрический розжиг - автоматический розжиг от батареек;
        • Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;
        • Термоэлектрический контроль пламени;
        • Предохранительный датчик от перегрева;
        • Датчик контроля дымовых газов;
        • Горелка из нержавеющей стали;
        • Медный теплообменник со сроком службы 15 лет.