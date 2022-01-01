Газовая колонка BOSCH WR 10-2B
Арт. X1695649
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|580x310x220
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовая колонка Bosch GWH 10-2 CO B быстрый нагрев воды. Колонка имеет компактные размеры и отличный дизайн, поэтому вписывается в любой интерьер. Водонагреватель отличается бесшумной работой и имеет ионизационный контроль пламени, что позволяет отключать газ при отсутствии пламени. Отдельная регулировка по мощности и по напору воды позволяет производить более точную настройку прибора. Колонка зажигается автоматически при включении горячей воды. Розжиг производится автоматически от батареек.
Преимущества:
- Электрический розжиг - автоматический розжиг от батареек;
- Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;
- Термоэлектрический контроль пламени;
- Предохранительный датчик от перегрева;
- Датчик контроля дымовых газов;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Медный теплообменник со сроком службы 15 лет.