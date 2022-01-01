Газовая колонка BOSCH WR 10-2B

Преимущества:

Электрический розжиг - автоматический розжиг от батареек;

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;

Термоэлектрический контроль пламени;

Предохранительный датчик от перегрева;

Датчик контроля дымовых газов;

Горелка из нержавеющей стали;

Медный теплообменник со сроком службы 15 лет.

Газовая колонка Bosch GWH 10-2 CO B быстрый нагрев воды. Колонка имеет компактные размеры и отличный дизайн, поэтому вписывается в любой интерьер. Водонагреватель отличается бесшумной работой и имеет ионизационный контроль пламени, что позволяет отключать газ при отсутствии пламени. Отдельная регулировка по мощности и по напору воды позволяет производить более точную настройку прибора. Колонка зажигается автоматически при включении горячей воды. Розжиг производится автоматически от батареек.