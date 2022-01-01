Газовая колонка BOSCH WRD 15-2 G23

Преимущества:

Модель производительностью 15 л/мин;

Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;

Розжиг от встроенного гидродинамического генератора (технология Hydro Power);

Индикация температуры воды на ЖК-дисплее;

Включается при давлении воды 0,35 атм;

Неограниченный период непрерывной работы;

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;

Ионизационный контроль пламени;

Предохранительный датчик от перегрева;

Датчик контроля дымовых газов;

Материал горелки - нержавеющая сталь;

Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Водонагреватель Bosch WRD15-2 G23, предназначен для нагрева проточной воды для снабжения горячей водой кухни, ванной комнаты. Колонка оснащена розжигом от гидродинамического генератора. Включение колонки происходит автоматически, не требуя горящего факела. Данный прибор рассчитан на непрерывный режим работы, за счет медного теплообменника и горелки из нержавеющей стали. Водонагреватель имеет систему контроля пламени.