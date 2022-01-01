Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
Арт. X16956114
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|580x310x220
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- C газовым проточным водонагревателем Bosch в кране всегда будет горячая вода. Оборудование может функционировать на сжиженном газе от бытового баллона или газгольдера при использовании комплекта перенастройки. Для монтажа необходимо предусмотреть возможность устройства дымохода. Включение и выключение происходит автоматически от встроенного гидрогенератора при давлении воды от 0,35 атм. Нагревание воды осуществляется с помощью медного теплообменника. За управление мощностью и объемом протока горячей воды отвечают разные регуляторы. Температура воды поддерживается автоматически даже при изменении давления в водопроводе. Функция защиты от перегрева прекратит подачу воды повышенной температуры.
Преимущества:
- Вертикальная установка;
- Работа при низком давлении;
- Автоматическая регулировка температуры;
- Модуляция мощности оборудования;
- Непрерывно горящий запальник;
- Полноценно функционирует при давлении воды в 0,1 атм;
- Непрерывная работа оборудования;
- Защита от перегрева;
- Датчик контроля газа;
- Изготавливается из нержавеющей стали;
- Теплообменник из меди;
- Высокая производительность;
- Модели производительностью от 10 до 15 л/мин;
- Горелка из нержавеющей стали, теплообменник из меди;
- Компактные размеры, элегантный дизайн;
- Жк-дисплей с индикацией температуры;
- Автоматическое поддержание заданной температуры воды;
- Система anti overflow – удаление продуктов сгорания через дымоход;
- Защита от перегрева, ионизационный контроль пламени и датчик контроля дымовых газов;
- Простота установки;
- Гарантия качества и надежной работы.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.