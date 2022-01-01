Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23

Преимущества:

Вертикальная установка;

Работа при низком давлении;

Автоматическая регулировка температуры;

Модуляция мощности оборудования;

Непрерывно горящий запальник;

Полноценно функционирует при давлении воды в 0,1 атм;

Непрерывная работа оборудования;

Защита от перегрева;

Датчик контроля газа;

Изготавливается из нержавеющей стали;

Теплообменник из меди;

Высокая производительность;

Модели производительностью от 10 до 15 л/мин;

Горелка из нержавеющей стали, теплообменник из меди;

Компактные размеры, элегантный дизайн;

Жк-дисплей с индикацией температуры;

Автоматическое поддержание заданной температуры воды;

Система anti overflow – удаление продуктов сгорания через дымоход;

Защита от перегрева, ионизационный контроль пламени и датчик контроля дымовых газов;

Простота установки;

Гарантия качества и надежной работы.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

C газовым проточным водонагревателем Bosch в кране всегда будет горячая вода. Оборудование может функционировать на сжиженном газе от бытового баллона или газгольдера при использовании комплекта перенастройки. Для монтажа необходимо предусмотреть возможность устройства дымохода. Включение и выключение происходит автоматически от встроенного гидрогенератора при давлении воды от 0,35 атм. Нагревание воды осуществляется с помощью медного теплообменника. За управление мощностью и объемом протока горячей воды отвечают разные регуляторы. Температура воды поддерживается автоматически даже при изменении давления в водопроводе. Функция защиты от перегрева прекратит подачу воды повышенной температуры.