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Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
    Арт. X16956114
    Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
    Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
    Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
    Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
    Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23

      Газовая колонка BOSCH WRD10-2 G23

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956114

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		580x310x220
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • C газовым проточным водонагревателем Bosch в кране всегда будет горячая вода. Оборудование может функционировать на сжиженном газе от бытового баллона или газгольдера при использовании комплекта перенастройки. Для монтажа необходимо предусмотреть возможность устройства дымохода. Включение и выключение происходит автоматически от встроенного гидрогенератора при давлении воды от 0,35 атм. Нагревание воды осуществляется с помощью медного теплообменника. За управление мощностью и объемом протока горячей воды отвечают разные регуляторы. Температура воды поддерживается автоматически даже при изменении давления в водопроводе. Функция защиты от перегрева прекратит подачу воды повышенной температуры.

        Преимущества:

        • Вертикальная установка;
        • Работа при низком давлении;
        • Автоматическая регулировка температуры;
        • Модуляция мощности оборудования;
        • Непрерывно горящий запальник;
        • Полноценно функционирует при давлении воды в 0,1 атм;
        • Непрерывная работа оборудования;
        • Защита от перегрева;
        • Датчик контроля газа;
        • Изготавливается из нержавеющей стали;
        • Теплообменник из меди;
        • Высокая производительность;
        • Модели производительностью от 10 до 15 л/мин;
        • Горелка из нержавеющей стали, теплообменник из меди;
        • Компактные размеры, элегантный дизайн;
        • Жк-дисплей с индикацией температуры;
        • Автоматическое поддержание заданной температуры воды;
        • Система anti overflow – удаление продуктов сгорания через дымоход;
        • Защита от перегрева, ионизационный контроль пламени и датчик контроля дымовых газов;
        • Простота установки;
        • Гарантия качества и надежной работы.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.