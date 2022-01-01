Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23

Преимущества:

Модель производительностью 13 л/мин;

Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;

Розжиг от встроенного гидродинамического генератора (технология Hydro Power);

Индикация температуры воды на ЖК-дисплее;

Включается при давлении воды 0,35 атм;

Неограниченный период непрерывной работы;

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;

Ионизационный контроль пламени;

Предохранительный датчик от перегрева;

Датчик контроля дымовых газов;

Материал горелки - нержавеющая сталь;

Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Водонагреватель Bosch WRD13-2 G23, оснащен контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поджиг происходит автоматически за счет встроенного гидродинамического генератора. Колонка включается автоматически и не требует постоянно горящего факела, достаточно включить горячую воду. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор. Цельный, медный теплообменник, со сроком службы более 15 лет. Датчик контроля отработавших газов гарантирует безопасность.