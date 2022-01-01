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Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
    Арт. X16956115
    Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
    Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
    Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
    Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
    Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
      Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23

      Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956115

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		350x655x220
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель Bosch WRD13-2 G23, оснащен контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поджиг происходит автоматически за счет встроенного гидродинамического генератора. Колонка включается автоматически и не требует постоянно горящего факела, достаточно включить горячую воду. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор. Цельный, медный теплообменник, со сроком службы более 15 лет. Датчик контроля отработавших газов гарантирует безопасность.

        Преимущества:

        • Модель производительностью 13 л/мин;
        • Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;
        • Розжиг от встроенного гидродинамического генератора (технология Hydro Power);
        • Индикация температуры воды на ЖК-дисплее;
        • Включается при давлении воды 0,35 атм;
        • Неограниченный период непрерывной работы;
        • Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;
        • Ионизационный контроль пламени;
        • Предохранительный датчик от перегрева;
        • Датчик контроля дымовых газов;
        • Материал горелки - нержавеющая сталь;
        • Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка. 