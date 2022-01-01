Газовая колонка BOSCH WRD13-2 G23
Арт. X16956115
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12
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Габариты, мм
|350x655x220
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Водонагреватель Bosch WRD13-2 G23, оснащен контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поджиг происходит автоматически за счет встроенного гидродинамического генератора. Колонка включается автоматически и не требует постоянно горящего факела, достаточно включить горячую воду. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор. Цельный, медный теплообменник, со сроком службы более 15 лет. Датчик контроля отработавших газов гарантирует безопасность.
Преимущества:
- Модель производительностью 13 л/мин;
- Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;
- Розжиг от встроенного гидродинамического генератора (технология Hydro Power);
- Индикация температуры воды на ЖК-дисплее;
- Включается при давлении воды 0,35 атм;
- Неограниченный период непрерывной работы;
- Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Предохранительный датчик от перегрева;
- Датчик контроля дымовых газов;
- Материал горелки - нержавеющая сталь;
- Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.