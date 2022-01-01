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Газовая колонка Дарина 3110, пьезо
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Дарина 3110, пьезо
    Арт. X1695643
    Газовая колонка Дарина 3110, пьезо

      Газовая колонка Дарина 3110, пьезо

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695643

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Вес, кг
      		15
      Габариты, мм
      		680x390x278
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель газовый Дарина 3110 пьезо соответствуют всем современным требованиям по функциональным возможностям и безопасности в сочетании с демократичной ценой. Внешний вид и малые габариты выгодно отличают Дарина 3110 пьезо от имеющихся на рынке российских и псевдороссийских аналогов.

        Преимущества:

        • Пьезоподжиг;
        • Газ-контроль;
        • Ограничение температуры нагрева;
        • Прост в использовании;