Газовая колонка Дарина 3110, пьезо

Преимущества:

Пьезоподжиг;

Газ-контроль;

Ограничение температуры нагрева;

Прост в использовании;

Водонагреватель газовый Дарина 3110 пьезо соответствуют всем современным требованиям по функциональным возможностям и безопасности в сочетании с демократичной ценой. Внешний вид и малые габариты выгодно отличают Дарина 3110 пьезо от имеющихся на рынке российских и псевдороссийских аналогов.