Газовая колонка Дарина 3110, пьезо
Арт. X1695643
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|15
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Габариты, мм
|680x390x278
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Водонагреватель газовый Дарина 3110 пьезо соответствуют всем современным требованиям по функциональным возможностям и безопасности в сочетании с демократичной ценой. Внешний вид и малые габариты выгодно отличают Дарина 3110 пьезо от имеющихся на рынке российских и псевдороссийских аналогов.
Преимущества:
- Пьезоподжиг;
- Газ-контроль;
- Ограничение температуры нагрева;
- Прост в использовании;