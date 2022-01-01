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Газовая колонка GAZLUX Standart W-10-T2-F
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка GAZLUX Standart W-10-T2-F
    Арт. X1695654
    Газовая колонка GAZLUX Standart W-10-T2-F

      Газовая колонка GAZLUX Standart W-10-T2-F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695654

      Характеристики

      Производитель
      		GAZLUX
      Вес, кг
      		10
      Габариты, мм
      		515x330x140
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовые проточные водонагреватели Газлюкс Стандарт- приборы работающие на природном газе, как с открытой, так и закрытой камерой сгорания, подходящие для водоснабжения 1 или 2 водоразборных точек. Гозжиг горелки осуществляется автоматически от батареек, колонка начинает работать при открытии крана горячей воды. Газовая колонка GAZLUX Standart W-10-T2-F автоматически поддерживает заданную температуру воды независимо от расхода и давления в водопроводе.

        Преимущества:

        • Терморегулятор;
        • Защита от перегрева;
        • Защита от замерзания;
        • Защита от избыточного давления;
        • Газ-контроль.