Газовая колонка GAZLUX Standart W-10-T2-F
Арт. X1695654
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|10
|
Габариты, мм
|515x330x140
|
Фильтр для газа
|Нет
|
Газ-контроль
|Нет
- Газовые проточные водонагреватели Газлюкс Стандарт- приборы работающие на природном газе, как с открытой, так и закрытой камерой сгорания, подходящие для водоснабжения 1 или 2 водоразборных точек. Гозжиг горелки осуществляется автоматически от батареек, колонка начинает работать при открытии крана горячей воды. Газовая колонка GAZLUX Standart W-10-T2-F автоматически поддерживает заданную температуру воды независимо от расхода и давления в водопроводе.
Преимущества:
- Терморегулятор;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Защита от избыточного давления;
- Газ-контроль.