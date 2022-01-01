Преимущества:

Терморегулятор;

Защита от перегрева;

Защита от замерзания;

Защита от избыточного давления;

Газ-контроль.

Газовые проточные водонагреватели Газлюкс Стандарт- приборы работающие на природном газе, как с открытой, так и закрытой камерой сгорания, подходящие для водоснабжения 1 или 2 водоразборных точек. Гозжиг горелки осуществляется автоматически от батареек, колонка начинает работать при открытии крана горячей воды. Газовая колонка GAZLUX Standart W-10-T2-F автоматически поддерживает заданную температуру воды независимо от расхода и давления в водопроводе.