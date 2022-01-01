Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10А
Арт. X1695682
Характеристики
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Габариты, мм
|660x320x190
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Газовый водонагреватель ЛАДОГАЗ ВПГ-10А соответствуют всем современным требованиям по функциональным возможностям и безопасности в сочетании с демократичной ценой. Внешний вид и малые габариты выгодно отличают ЛАДОГАЗ ВПГ 10А от имеющихся на рынке российских и псевдороссийских аналогов.
Преимущества:
- Индикатор включения;
- Электроподжиг;
- Газ-контроль;
- Ограничение температуры нагрева;
- Предохранительный клапан.