Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10А

Преимущества:

Индикатор включения;

Электроподжиг;

Газ-контроль;

Ограничение температуры нагрева;

Предохранительный клапан.

Газовый водонагреватель ЛАДОГАЗ ВПГ-10А соответствуют всем современным требованиям по функциональным возможностям и безопасности в сочетании с демократичной ценой. Внешний вид и малые габариты выгодно отличают ЛАДОГАЗ ВПГ 10А от имеющихся на рынке российских и псевдороссийских аналогов.