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Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10А
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10А
    Арт. X1695682
    Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10А

      Газовая колонка ЛАДОГАЗ ВПГ-10А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695682

      Характеристики

      Габариты, мм
      		660x320x190
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый водонагреватель ЛАДОГАЗ ВПГ-10А  соответствуют всем современным требованиям по функциональным возможностям и безопасности в сочетании с демократичной ценой. Внешний вид и малые габариты выгодно отличают ЛАДОГАЗ ВПГ 10А от имеющихся на рынке российских и псевдороссийских аналогов.

        Преимущества:

        • Индикатор включения;
        • Электроподжиг;
        • Газ-контроль;
        • Ограничение температуры нагрева;
        • Предохранительный клапан.