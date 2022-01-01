Преимущества:

Терморегулятор;

Защита от перегрева;

Авторегулятор расхода воды;

Защита от избыточного давления;

Газконтроль.

Газовая колонка Neckar JSD 20 - газовая колонка с розжигом от батареек и производительностью 11 л/мин. Включение колонки происходит автоматически, при открытии крана с горячей водой, благодаря электрической искре от двух обычных круглых батареек по 1,5 V (типа D).После закрытия крана горячей воды, дежурное пламя автоматически выключается.