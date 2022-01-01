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Газовая колонка NECKAR JSD 26
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка NECKAR JSD 26
    Арт. X1695640
    Газовая колонка NECKAR JSD 26

      Газовая колонка NECKAR JSD 26

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695640

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		13.8
      Габариты, мм
      		650x400x190
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Neckar JSD 26 - газовая колонка Neckar JSD 26 с розжигом от батареек и производительностью 13 л/мин. Включение колонки происходит автоматически, при открытии крана с горячей водой, благодаря электрической искре от двух обычных круглых батареек по 1,5 V (типа D).После закрытия крана горячей воды, дежурное пламя автоматически выключается. 

        Преимущества:

        • Терморегулятор;
        • Защита от перегрева;
        • Авторегулятор расхода воды;
        • Защита от избыточного давления;
        • Газконтроль.