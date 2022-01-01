Газовая колонка NECKAR JSD 26
Арт. X1695640
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|13.8
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Габариты, мм
|650x400x190
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовая колонка Neckar JSD 26 - газовая колонка Neckar JSD 26 с розжигом от батареек и производительностью 13 л/мин. Включение колонки происходит автоматически, при открытии крана с горячей водой, благодаря электрической искре от двух обычных круглых батареек по 1,5 V (типа D).После закрытия крана горячей воды, дежурное пламя автоматически выключается.
Преимущества:
- Терморегулятор;
- Защита от перегрева;
- Авторегулятор расхода воды;
- Защита от избыточного давления;
- Газконтроль.