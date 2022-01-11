Газовая колонка Neva 4511
Арт. X1695656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|340x550x210
- Газовая колонка NEVA 4511 29717 предназначена для нагрева воды проточным методом, используемой для мытья посуды, стирки или купания в квартирах и индивидуальных жилых домах. Система безопасности: многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке; антиблокировочная защита; защита от влияния внешних факторов. Автоподжиг - колонка включается автоматически при повороте крана с горячей водой. Универсальная работа - агрегат работает на природном газе, а также на сжиженном газе (опция).
Преимущества
- Высокая эффективность
- Камера сгорания с водяным охлаждением
- Работа при минимальном давлении воды
- Работа на природном и сжиженном газе (опция)
- Нагрев 10 литров воды в минуту
- Цифровой дисплей
- Компактные габариты
- Современный дизайн
- Антиблокировочная защита
- Экологически безопасный чистый теплообменник из меди
- Количество точек водораздачи - 1-2
- Средняя температура продуктов сгорания - 140 °С
- Тип и напряжение элементов питания - LR20; 1,5 В
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 4.2
- Оснащен стабилизатором тяги и датчиком тяги