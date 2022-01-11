Преимущества

Высокая эффективность

Камера сгорания с водяным охлаждением

Работа при минимальном давлении воды

Работа на природном и сжиженном газе (опция)

Нагрев 10 литров воды в минуту

Цифровой дисплей

Компактные габариты

Современный дизайн

Антиблокировочная защита

Экологически безопасный чистый теплообменник из меди

Количество точек водораздачи - 1-2

Средняя температура продуктов сгорания - 140 °С

Тип и напряжение элементов питания - LR20; 1,5 В

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 4.2

Оснащен стабилизатором тяги и датчиком тяги

Газовая колонка NEVA 4511 29717 предназначена для нагрева воды проточным методом, используемой для мытья посуды, стирки или купания в квартирах и индивидуальных жилых домах. Система безопасности: многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке; антиблокировочная защита; защита от влияния внешних факторов. Автоподжиг - колонка включается автоматически при повороте крана с горячей водой. Универсальная работа - агрегат работает на природном газе, а также на сжиженном газе (опция).