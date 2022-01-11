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Газовая колонка Neva 4511
3.5
101
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Neva 4511
    Арт. X1695656
    3.5
    101
    Газовая колонка Neva 4511

      Газовая колонка Neva 4511

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1695656
      3.5
      101

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		340x550x210
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Газовая колонка NEVA 4511 29717 предназначена для нагрева воды проточным методом, используемой для мытья посуды, стирки или купания в квартирах и индивидуальных жилых домах. Система безопасности: многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке; антиблокировочная защита; защита от влияния внешних факторов. Автоподжиг - колонка включается автоматически при повороте крана с горячей водой. Универсальная работа - агрегат работает на природном газе, а также на сжиженном газе (опция).

        Преимущества

        • Высокая эффективность 
        • Камера сгорания с водяным охлаждением
        • Работа при минимальном давлении воды
        • Работа на природном и сжиженном газе (опция)
        • Нагрев 10 литров воды в минуту
        • Цифровой дисплей
        • Компактные габариты
        • Современный дизайн
        • Антиблокировочная защита
        • Экологически безопасный чистый теплообменник из меди
        • Количество точек водораздачи - 1-2
        • Средняя температура продуктов сгорания - 140 °С
        • Тип и напряжение элементов питания - LR20; 1,5 В
        • Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 4.2
        • Оснащен стабилизатором тяги и датчиком тяги