Газовая колонка NEVA Lux 5011

Преимущества:

Оснащен пьезорозжигом, то есть прибор начинает работать при нажатии кнопки пьезорозжига, не требуя подключения к электросети.

Отсутствие постоянно горящего запального пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки;

Прибор может работать при низком давлении воды (0,3 Бар);

Имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки;

Высокая мощность при умеренной цене.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Комплект крепежа;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5011 является идеальным сочетанием цены и качества. Прибор обладает небольшими размерами - не займет много места на кухне или в ванной. Водонагреватель, даже при низком давлении, сможет обеспечить достаточным количеством горячей воды. Благодаря гидравлической модуляции пламени горелки, прибор способен плавно поддерживать температуру воды при изменении давления и напора.