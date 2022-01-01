Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая колонка NEVA Lux 5011
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка NEVA Lux 5011
    Арт. X1695663
    Газовая колонка NEVA Lux 5011

      Газовая колонка NEVA Lux 5011

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695663

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		9.5
      Габариты, мм
      		290x565x221
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5011 является идеальным сочетанием цены и качества. Прибор обладает небольшими размерами - не займет много места на кухне или в ванной. Водонагреватель, даже при низком давлении, сможет обеспечить достаточным количеством горячей воды. Благодаря гидравлической модуляции пламени горелки, прибор способен плавно поддерживать температуру воды при изменении давления и напора.

        Преимущества:

        • Оснащен пьезорозжигом, то есть прибор начинает работать при нажатии кнопки пьезорозжига, не требуя подключения к электросети.
        • Отсутствие постоянно горящего запального пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки;
        • Прибор может работать при низком давлении воды (0,3 Бар);
        • Имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки;
        • Высокая мощность при умеренной цене.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Комплект крепежа;
        • Упаковка.