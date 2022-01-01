Газовая колонка NEVA Lux 5011
Арт. X1695663
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9.5
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Габариты, мм
|290x565x221
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 5011 является идеальным сочетанием цены и качества. Прибор обладает небольшими размерами - не займет много места на кухне или в ванной. Водонагреватель, даже при низком давлении, сможет обеспечить достаточным количеством горячей воды. Благодаря гидравлической модуляции пламени горелки, прибор способен плавно поддерживать температуру воды при изменении давления и напора.
Преимущества:
- Оснащен пьезорозжигом, то есть прибор начинает работать при нажатии кнопки пьезорозжига, не требуя подключения к электросети.
- Отсутствие постоянно горящего запального пламени - гарантия безопасности и долговечности колонки;
- Прибор может работать при низком давлении воды (0,3 Бар);
- Имеет двухступенчатую гидравлическую модуляцию пламени горелки;
- Высокая мощность при умеренной цене.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Комплект крепежа;
- Упаковка.