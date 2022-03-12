Газовая колонка Neva Lux 5514
Арт. X1695657
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11
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Габариты, мм
|380x620x230
- Газовый водонагреватель NEVA 5514. Встроенные системы безопасности оперативно реагируют на сбои в работе и своевременно выключают устройство. Водонагреватель NEVA благодаря компактным размерам можно разместить в небольшом помещении. Качественные материалы, из которых изготовлена газовая колонка, являются гарантией продолжительной работы прибора.
Преимущества
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Нагревает 14 литров воды в минуту
- Экологически безопасный чистый теплообменник
- Автоматическое включение NEVA Lux 5514 при открытии крана воды
- Поддерживает температуру воды с точностью ±2 градуса
- Горячая вода на кухне и в ванной одновременно (2 точки водоразбора)
- Водогазовый узел российского производства
- Гидравлическая модуляция пламени горелки
- Камера сгорания с водяным охлаждением
- Многоуровневая система безопасности
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