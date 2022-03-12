Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая колонка Neva Lux 5514
3.5
89
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Neva Lux 5514
    Арт. X1695657
    3.5
    89
    Газовая колонка Neva Lux 5514

      Газовая колонка Neva Lux 5514

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1695657
      3.5
      89

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11
      Габариты, мм
      		380x620x230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый водонагреватель NEVA 5514. Встроенные системы безопасности оперативно реагируют на сбои в работе и своевременно выключают устройство. Водонагреватель NEVA благодаря компактным размерам можно разместить в небольшом помещении. Качественные материалы, из которых изготовлена газовая колонка, являются гарантией продолжительной работы прибора. 

        Преимущества

        • Нагревает 14 литров воды в минуту
        • Экологически безопасный чистый теплообменник
        • Автоматическое включение NEVA Lux 5514 при открытии крана воды
        • Поддерживает температуру воды с точностью ±2 градуса
        • Горячая вода на кухне и в ванной одновременно (2 точки водоразбора)
        • Водогазовый узел российского производства
        • Гидравлическая модуляция пламени горелки
        • Камера сгорания с водяным охлаждением
        • Многоуровневая система безопасности