Газовая колонка Neva Lux 5514

Преимущества

Нагревает 14 литров воды в минуту

Экологически безопасный чистый теплообменник

Автоматическое включение NEVA Lux 5514 при открытии крана воды

Поддерживает температуру воды с точностью ±2 градуса

Горячая вода на кухне и в ванной одновременно (2 точки водоразбора)

Водогазовый узел российского производства

Гидравлическая модуляция пламени горелки

Камера сгорания с водяным охлаждением

Многоуровневая система безопасности

Газовый водонагреватель NEVA 5514. Встроенные системы безопасности оперативно реагируют на сбои в работе и своевременно выключают устройство. Водонагреватель NEVA благодаря компактным размерам можно разместить в небольшом помещении. Качественные материалы, из которых изготовлена газовая колонка, являются гарантией продолжительной работы прибора.