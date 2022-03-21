Газовая колонка Neva 5514, серебро

Преимущества

Надежный медный теплообменник

Гидравлическая модуляция – стабильный нагрев воды вне зависимости от расхода

Высокая эффективность

Камера сгорания с водяным охлаждением

Работа при минимальном давлении воды

Обеспечение трех точек водоразбора, например, ванная, раковина и кухня

Простота управления – задействуется 1 ручка

Автоматический розжиг

Комплектующие собственного производства

Особо мощный – Нагрев 14 литров воды в минуту

Компактные габариты

Оптимальное соотношение цена/качество

Современный дизайн

Проточная колонка мощностью 28 кВт и производительностью 14 л/мин. Оснащена электроподжигом, индикатором нагрева. КПД 87 %. Рассчитана на 2 точки водоразбора. Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке. Антиблокировочная защита. Защита от влияния внешних факторов.