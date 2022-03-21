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Газовая колонка Neva 5514, серебро
5.0
2
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Neva 5514, серебро
    Арт. X1695660
    5.0
    2
    Газовая колонка Neva 5514, серебро

      Газовая колонка Neva 5514, серебро

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1695660
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12.5
      Габариты, мм
      		380x620x230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проточная колонка мощностью 28 кВт и производительностью 14 л/мин. Оснащена электроподжигом, индикатором нагрева. КПД 87 %. Рассчитана на 2 точки водоразбора. Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке. Антиблокировочная защита. Защита от влияния внешних факторов.

        Преимущества

        • Надежный медный теплообменник
        • Гидравлическая модуляция – стабильный нагрев воды вне зависимости от расхода
        • Высокая эффективность
        • Камера сгорания с водяным охлаждением
        • Работа при минимальном давлении воды
        • Обеспечение трех точек водоразбора, например, ванная, раковина и кухня
        • Простота управления – задействуется 1 ручка
        • Автоматический розжиг
        • Комплектующие собственного производства
        • Особо мощный – Нагрев 14 литров воды в минуту
        • Компактные габариты
        • Оптимальное соотношение цена/качество
        • Современный дизайн