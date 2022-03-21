Газовая колонка Neva 5514, серебро
Арт. X1695660
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|12.5
|
Габариты, мм
|380x620x230
- Проточная колонка мощностью 28 кВт и производительностью 14 л/мин. Оснащена электроподжигом, индикатором нагрева. КПД 87 %. Рассчитана на 2 точки водоразбора. Многоуровневая система защиты предотвращает перегрев воды при малом протоке. Антиблокировочная защита. Защита от влияния внешних факторов.
Преимущества
- Надежный медный теплообменник
- Гидравлическая модуляция – стабильный нагрев воды вне зависимости от расхода
- Высокая эффективность
- Камера сгорания с водяным охлаждением
- Работа при минимальном давлении воды
- Обеспечение трех точек водоразбора, например, ванная, раковина и кухня
- Простота управления – задействуется 1 ручка
- Автоматический розжиг
- Комплектующие собственного производства
- Особо мощный – Нагрев 14 литров воды в минуту
- Компактные габариты
- Оптимальное соотношение цена/качество
- Современный дизайн