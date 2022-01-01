Газовая колонка NEVA Lux 5611

Преимущества:

Система модуляции пламени горелки - для поддержания температуры горячей воды независимо от количества одновременно используемых точек водозабора;

Многоуровневая система безопасности;

Автоматическое электронное зажигание;

Небольшие габариты корпуса упрощают установку водонагревателя в стесненном пространстве;

Устойчивая работа при низком давлении воды (от 0,15 атм);

Медный теплообменник.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Крепления;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель Neva Lux-5611 оснащен системой модуляции пламени горелки, обеспечивающей поддержание температуры горячей воды независимо от количества одновременно используемых точек водозабора. Для надежности использования водонагреватель оснащен многоуровневой системой безопасности. Небольшие габариты корпуса упрощают установку агрегата в ограниченном пространстве. Водонагреватель оснащен теплообменником, выполненным из меди. Автоматический электророзжиг от батареек обеспечит экономию газа.