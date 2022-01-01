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Газовая колонка NEVA Lux 5611
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка NEVA Lux 5611
    Арт. X16956123
    Газовая колонка NEVA Lux 5611

      Газовая колонка NEVA Lux 5611

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956123

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		11.5
      Габариты, мм
      		565x290x221
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Neva Lux-5611 оснащен системой модуляции пламени горелки, обеспечивающей поддержание температуры горячей воды независимо от количества одновременно используемых точек водозабора. Для надежности использования водонагреватель оснащен многоуровневой системой безопасности. Небольшие габариты корпуса упрощают установку агрегата в ограниченном пространстве. Водонагреватель оснащен теплообменником, выполненным из меди. Автоматический электророзжиг от батареек обеспечит экономию газа.

        Преимущества:

        • Система модуляции пламени горелки - для поддержания температуры горячей воды независимо от количества одновременно используемых точек водозабора;
        • Многоуровневая система безопасности;
        • Автоматическое электронное зажигание;
        • Небольшие габариты корпуса упрощают установку водонагревателя в стесненном пространстве;
        • Устойчивая работа при низком давлении воды (от 0,15 атм);
        • Медный теплообменник.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Крепления;
        • Упаковка.