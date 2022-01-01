Газовая колонка NEVA Lux 6011
Арт. X1695685
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|10.4
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Габариты, мм
|290x565x221
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6011 имеет функцию автоматического поддержания температуры с точностью до 10С. Водонагреватель оборудован цифровой панелью с кнопками, благодаря которым осуществляется управление прибором. Дисплей отображает температуру воды и код неисправности. Наличие самодиагностики и системы безопасности обеспечивает долгий срок службы прибора.
Преимущества:
- Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью ±1 °С;
- Автоматическое электронное зажигание;
- Электронное управление модуляцией пламени горелки;
- Системами самодиагностики и безопасности;
- Индикатор разряда элемента питания;
- Камера сгорания с водяным охлаждением.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Комплект крепежа;
- Упаковка.