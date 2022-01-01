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Газовая колонка NEVA Lux 6011
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка NEVA Lux 6011
    Арт. X1695685
    Газовая колонка NEVA Lux 6011

      Газовая колонка NEVA Lux 6011

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695685

      Характеристики

      Производитель
      		Neva
      Вес, кг
      		10.4
      Габариты, мм
      		290x565x221
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6011 имеет функцию автоматического поддержания температуры с точностью до 10С. Водонагреватель оборудован цифровой панелью с кнопками, благодаря которым осуществляется управление прибором.  Дисплей отображает температуру воды и код  неисправности. Наличие самодиагностики и системы безопасности обеспечивает долгий срок службы прибора.

        Преимущества:

        • Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью ±1 °С;
        • Автоматическое электронное зажигание;
        • Электронное управление модуляцией пламени горелки;
        • Системами самодиагностики и безопасности;
        • Индикатор разряда элемента питания;
        • Камера сгорания с водяным охлаждением.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Комплект крепежа;
        • Упаковка.