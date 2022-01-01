Газовая колонка NEVA Lux 6011

Преимущества:

Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью ±1 °С;

Автоматическое электронное зажигание;

Электронное управление модуляцией пламени горелки;

Системами самодиагностики и безопасности;

Индикатор разряда элемента питания;

Камера сгорания с водяным охлаждением.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Комплект крепежа;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6011 имеет функцию автоматического поддержания температуры с точностью до 10С. Водонагреватель оборудован цифровой панелью с кнопками, благодаря которым осуществляется управление прибором. Дисплей отображает температуру воды и код неисправности. Наличие самодиагностики и системы безопасности обеспечивает долгий срок службы прибора.