Газовая колонка NEVA Lux 6014

Преимущества:

Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью ±1 °С;

Автоматическое электронное зажигание Нева Lux 6014;

Электронное управление модуляцией пламени горелки;

Системами самодиагностики и безопасности;

Индикатор разряда элемента питания;

Камера сгорания у Нева 6014 с водяным охлаждением.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка

Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 выполнен из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Агрегат работает даже при низком давлении воды и газа (0.10 Бар). Прибор включается автоматически, стоит лишь открыть кран. Благодаря простому и удобному управлению, можно задавать желаемую температуру воды с точностью до 10С.