Газовая колонка NEVA Lux 6014
Арт. X1695652
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|13
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Габариты, мм
|350x650x239
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель NEVA Lux 6014 выполнен из прочных материалов, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Агрегат работает даже при низком давлении воды и газа (0.10 Бар). Прибор включается автоматически, стоит лишь открыть кран. Благодаря простому и удобному управлению, можно задавать желаемую температуру воды с точностью до 10С.
Преимущества:
- Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью ±1 °С;
- Автоматическое электронное зажигание Нева Lux 6014;
- Электронное управление модуляцией пламени горелки;
- Системами самодиагностики и безопасности;
- Индикатор разряда элемента питания;
- Камера сгорания у Нева 6014 с водяным охлаждением.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка