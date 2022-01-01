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Газовая колонка Oasis OR-20W, белая
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis OR-20W, белая
    Арт. X1695633
    Газовая колонка Oasis OR-20W, белая
    Газовая колонка Oasis OR-20W, белая
    Газовая колонка Oasis OR-20W, белая
      Газовая колонка Oasis OR-20W, белая
      Газовая колонка Oasis OR-20W, белая
      Газовая колонка Oasis OR-20W, белая

      Газовая колонка Oasis OR-20W, белая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695633

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		7.4
      Габариты, мм
      		590x340x145
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Oasis OR - 20W крепится к стене на кухне и используется для нагрева воды в хозяйственных целях при отсутствии центрального ГВС. Агрегат имеет стильный внешний вид, он прост и удобен в обращении. Комфорт использования:
        • Включение и выключение водонагревателя происходит автоматически при открытии/закрытии крана с горячей водой.
        Экономия газа в летний период:
        • Функция зима/лето предназначена для экономии газа на 40-50% в летний период, когда вода в системе значительно теплее.
        Энергонезависимость:
        • Для розжига потребуются батарейки 3В, их использование делает водонагреватель независимым от сети.

        Преимущества:

        • Компактный размер и стильный дизайн;
        • Наличие надежных систем безопасности;
        • Цвет корпуса - белый;
        • Oasis OR - 20W 4670004230053 полностью автоматический и энергонезависимый;
        • Розжиг на батарейках 3В;
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);
        • Удобная регулировка воды и газа;
        • Высокий КПД (более 90%);
        • Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;
        • Категория водонагревателя - II;
        • Группа природного газа - 2В+3В/Р;
        • Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева;
        • Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;
        • Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени;
        • Датчик температуры горячей воды;
        • Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;
        • Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно).

        Комплектация:

        • Комплект элементов крепления;
        • Инструкция;
        • Упаковка.
        Цена нагревателя Oasis 20 газового в магазине «Бигам» выгодно отличается от розничной. Купить колонку Oasis 20 белую в магазине www.bigam.ru может житель любого города РФ. Доставка оборудования осуществляется во все населенные пункты страны посредством транспортных компаний. Возможна бесплатная доставка в региональные пункты выдачи «Бигам».