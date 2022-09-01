Газовая колонка Oasis Glass 20 BG

Розжиг горелки происходит автоматически при включении крана с водой.

Переключатель зима/лето предназначен для экономии потребления газа в летний период, так как в это время вода в системе значительно теплее.

Агрегат работает от батареек, что позволяет экономить электроэнергию.

Преимущества:

Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь

Наличие надежных систем безопасности;

Oasis Glass 20 ZG полностью автоматический и энергонезависимый;

Розжиг на батарейках;

Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);

Удобная регулировка воды и газа;

Высокий КПД (более 90%);

Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;

Категория водонагревателя - II;

Группа природного газа - 2В+3В/Р;

Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева;

Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;

Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени;

Датчик температуры горячей воды;

Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;

Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно).

Комплектация:

Комплект элементов крепления;

Инструкция;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 BG представляет собой агрегат для нагрева воды при помощи природного газа. Изделие обладает теплообменником из меди со специальным покрытием, стойким к окислению. Комфорт использования:Экономия газа в летний период:Энергонезависимость: