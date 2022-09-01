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Газовая колонка Oasis Glass 20 BG
5.0
1
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis Glass 20 BG
    Арт. X16956125
    5.0
    1
    Газовая колонка Oasis Glass 20 BG

      Газовая колонка Oasis Glass 20 BG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956125
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Самодиагностика
      		Нет
      Вес, кг
      		9.2
      Габариты, мм
      		590x340x145
      Фильтр для газа
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 BG представляет собой агрегат для нагрева воды при помощи природного газа. Изделие обладает теплообменником из меди со специальным покрытием, стойким к окислению. Комфорт использования:
        • Розжиг горелки происходит автоматически при включении крана с водой.
        Экономия газа в летний период:
        • Переключатель зима/лето предназначен для экономии потребления газа в летний период, так как в это время вода в системе значительно теплее.
        Энергонезависимость:
        • Агрегат работает от батареек, что позволяет экономить электроэнергию.

        Преимущества:

        • Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь
        • Наличие надежных систем безопасности;
        • Oasis Glass 20 ZG полностью автоматический и энергонезависимый;
        • Розжиг на батарейках;
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);
        • Удобная регулировка воды и газа;
        • Высокий КПД (более 90%);
        • Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;
        • Категория водонагревателя - II;
        • Группа природного газа - 2В+3В/Р;
        • Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева;
        • Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;
        • Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени;
        • Датчик температуры горячей воды;
        • Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;
        • Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно).

        Комплектация:

        • Комплект элементов крепления;
        • Инструкция;
        • Упаковка.