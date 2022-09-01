Газовая колонка Oasis Glass 20 BG
Арт. X16956125
Характеристики
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Производитель
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Самодиагностика
|Нет
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Вес, кг
|9.2
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Габариты, мм
|590x340x145
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Фильтр для газа
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Oasis Glass 20 BG представляет собой агрегат для нагрева воды при помощи природного газа. Изделие обладает теплообменником из меди со специальным покрытием, стойким к окислению. Комфорт использования:
- Розжиг горелки происходит автоматически при включении крана с водой.
- Переключатель зима/лето предназначен для экономии потребления газа в летний период, так как в это время вода в системе значительно теплее.
- Агрегат работает от батареек, что позволяет экономить электроэнергию.
Преимущества:
- Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонь
- Наличие надежных систем безопасности;
- Oasis Glass 20 ZG полностью автоматический и энергонезависимый;
- Розжиг на батарейках;
- Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);
- Удобная регулировка воды и газа;
- Высокий КПД (более 90%);
- Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;
- Категория водонагревателя - II;
- Группа природного газа - 2В+3В/Р;
- Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева;
- Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;
- Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени;
- Датчик температуры горячей воды;
- Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;
- Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно).
Комплектация:
- Комплект элементов крепления;
- Инструкция;
- Упаковка.