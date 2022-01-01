Газовая колонка Oasis 20 DG Glass
Арт. X1695679
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9.9
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Габариты, мм
|340x590x145
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Каждая партия газовых водонагревателей серии «Glass» проходит аттестационные испытания в Российских специализированных центрах. Прибор изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемыми контролирующими органами РФ и имеет всю необходимую сертификационную документацию.
Преимущества:
- Компактный, современный дизайн;
- Принудительный выброс продуктов сгорания;
- Датчик контроля ионизации пламени на горелке;
- Антифризовая защита;
- Защита от перегрева;
- Защита от избыточного или недостаточного давления воды;
- Чувствительный датчик тяги:
- ЖК блок индикации температуры горячей воды на всех моделях;
- Высокий КПД (более 90%)