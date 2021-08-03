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Газовая колонка Oasis 24, турбо
5.0
1
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis 24, турбо
    Арт. X1695694
    5.0
    1
    Газовая колонка Oasis 24, турбо

      Газовая колонка Oasis 24, турбо

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695694
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		12.2
      Габариты, мм
      		620x340x180
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Oasis 24 турбо обеспечивает проточный нагрев воды со скоростью 12 литров в минуту. Поджег в колонке осуществляется пъезоэлементом, работающим от двух батареек тип D. Панель управления колонки представлена простыми поворотными переключателями и информационным табло.

        Преимущества:

        • Производительность 12 литров в минуту;
        • Медный теплообменник;
        • Интуитивно понятная панель управления;