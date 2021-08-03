Преимущества:

Производительность 12 литров в минуту;

Медный теплообменник;

Интуитивно понятная панель управления;

Газовая колонка Oasis 24 турбо обеспечивает проточный нагрев воды со скоростью 12 литров в минуту. Поджег в колонке осуществляется пъезоэлементом, работающим от двух батареек тип D. Панель управления колонки представлена простыми поворотными переключателями и информационным табло.