Газовая колонка Oasis 24, турбо
Арт. X1695694
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|12.2
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Габариты, мм
|620x340x180
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовая колонка Oasis 24 турбо обеспечивает проточный нагрев воды со скоростью 12 литров в минуту. Поджег в колонке осуществляется пъезоэлементом, работающим от двух батареек тип D. Панель управления колонки представлена простыми поворотными переключателями и информационным табло.
Преимущества:
- Производительность 12 литров в минуту;
- Медный теплообменник;
- Интуитивно понятная панель управления;