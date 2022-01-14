Газовая колонка Oasis OR-26W, белая

Преимущества

Компактный размер и стильный дизайн

Наличие надежных систем безопасности

Oasis OR - 26W 4670004230091 полностью автоматический и энергонезависимый



Розжиг на батарейках 3В

Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа)

Удобная регулировка воды и газа

Высокий КПД (более 90%)

Номинальное давление газа - 1300-2000 Па

Категория водонагревателя - II

Группа природного газа - 2В+3В/Р

Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева

Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления

Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени

Датчик температуры горячей воды

Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж

Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно)

Газовый проточный водонагреватель Oasis OR - 26W устанавливается на стену в частном доме или в квартире. Монтаж осуществляется к стене при помощи креплений, которые идут в комплекте. Водонагреватель удобен в эксплуатации, для его включения достаточно повернуть кран с горячей водой, а для выключения закрыть его. Функция зима/лето способна экономит газ на 40-50% в летний период, для этого достаточно переключить рычаг на панели управления в режим "лето". Розжиг работает от батареек 3 В, что делает водонагреватель независимым от сети.