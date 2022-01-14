Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая колонка Oasis OR-26W, белая
5.0
1
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis OR-26W, белая
    Арт. X1695635
    5.0
    1
    Газовая колонка Oasis OR-26W, белая

      Газовая колонка Oasis OR-26W, белая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1695635
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		11.4
      Габариты, мм
      		650x420x185
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Oasis OR - 26W устанавливается на стену в частном доме или в квартире. Монтаж осуществляется к стене при помощи креплений, которые идут в комплекте. Водонагреватель удобен в эксплуатации, для его включения достаточно повернуть кран с горячей водой, а для выключения закрыть его. Функция зима/лето способна экономит газ на 40-50% в летний период, для этого достаточно переключить рычаг на панели управления в режим "лето". Розжиг работает от батареек 3 В, что делает водонагреватель независимым от сети.

        Преимущества

        • Компактный размер и стильный дизайн
        • Наличие надежных систем безопасности
        • Oasis OR - 26W 4670004230091 полностью автоматический и энергонезависимый
        • Розжиг на батарейках 3В
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа)
        • Удобная регулировка воды и газа
        • Высокий КПД (более 90%)
        • Номинальное давление газа - 1300-2000 Па
        • Категория водонагревателя - II
        • Группа природного газа - 2В+3В/Р
        • Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева
        • Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления
        • Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени
        • Датчик температуры горячей воды
        • Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж
        • Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно)