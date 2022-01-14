Газовая колонка Oasis OR-26W, белая
Арт. X1695635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|11.4
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Габариты, мм
|650x420x185
- Газовый проточный водонагреватель Oasis OR - 26W устанавливается на стену в частном доме или в квартире. Монтаж осуществляется к стене при помощи креплений, которые идут в комплекте. Водонагреватель удобен в эксплуатации, для его включения достаточно повернуть кран с горячей водой, а для выключения закрыть его. Функция зима/лето способна экономит газ на 40-50% в летний период, для этого достаточно переключить рычаг на панели управления в режим "лето". Розжиг работает от батареек 3 В, что делает водонагреватель независимым от сети.
Преимущества
- Компактный размер и стильный дизайн
- Наличие надежных систем безопасности
- Oasis OR - 26W 4670004230091 полностью автоматический и энергонезависимый
- Розжиг на батарейках 3В
- Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа)
- Удобная регулировка воды и газа
- Высокий КПД (более 90%)
- Номинальное давление газа - 1300-2000 Па
- Категория водонагревателя - II
- Группа природного газа - 2В+3В/Р
- Режим зима/лето для экономии газа - летом вода в системе значительно теплее, чем зимой, поэтому потребуется меньшая мощность для нагрева
- Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления
- Ионизационный электрод контроля пламени служит для отключения подачи газа при угасании пламени
- Датчик температуры горячей воды
- Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж
- Агрегат может работать на баллоном газе (комплект для перевода на баллонный газ приобретается отдельно)