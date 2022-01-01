Газовая колонка Oasis 26, сталь

Преимущества:

Регулятор «зима-лето» даёт возможность эффективнее нагревать воду в зимнее время и экономить до 40-50% газа в теплое время года;

Газовый проточный водонагреватель Oasis оснащен устройствами безопасности, контролирующими уровень удаления продуктов сгорания и пламени и отключающими подачу газа, если по какой-либо причине ослабла тяга в дымоходе или погасло пламя

Сетчатый фильтр не допускает попадание из водопровода в змеевик газового водонагревателя твёрдых частиц.

Увеличенный диаметр трубки змеевика и специальное покрытие препятствуют образованию накипи.

Блок автоматического регулирования отдалён от патрубка горячей воды, что исключает его перегрев.

Водонагреватель Oasis 26 автоматически включается и выключается при манипулировании с краном горячей воды. Розжиг прибора происходит от батареек, которые легко заменяются пользователем. В зависимости от напора воды система непрерывной модуляции автоматически меняет режим работы горелки. При этом сохраняется и комфорт пользования водонагревателем, и экономия воды и газа.