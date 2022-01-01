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Газовая колонка Oasis 26, сталь
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis 26, сталь
    Арт. X1695638
    Газовая колонка Oasis 26, сталь

      Газовая колонка Oasis 26, сталь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695638

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		11.4
      Габариты, мм
      		650x420x185
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель Oasis 26 автоматически включается и выключается при манипулировании с краном горячей воды. Розжиг прибора происходит от батареек, которые легко заменяются пользователем. В зависимости от напора воды система непрерывной модуляции автоматически меняет режим работы горелки. При этом сохраняется и комфорт пользования водонагревателем, и экономия воды и газа.

        Преимущества:

        • Регулятор «зима-лето» даёт возможность эффективнее нагревать воду в зимнее время и экономить до 40-50% газа в теплое время года;
        • Газовый проточный водонагреватель Oasis оснащен устройствами безопасности, контролирующими уровень удаления продуктов сгорания и пламени и отключающими подачу газа, если по какой-либо причине ослабла тяга в дымоходе или погасло пламя
        • Сетчатый фильтр не допускает попадание из водопровода в змеевик газового водонагревателя твёрдых частиц.
        • Увеличенный диаметр трубки змеевика и специальное покрытие препятствуют образованию накипи.
        • Блок автоматического регулирования отдалён от патрубка горячей воды, что исключает его перегрев.