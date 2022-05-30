Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
Арт. Ю00000019733
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|8.2
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Габариты, мм
|550x330x189
- Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte обеспечивает быстрый нагрев воды в бытовых условиях. Электронный автоподжиг срабатывает автоматически при открытии крана горячей воды. Колонка имеет классический дизайн, идеально впишется в любой интерьер помещения в жилом доме. Оборудование отличается бесшумностью в работе, экономичным расходом газа и многоступенчатой системой безопасности. При создании представленной модели применяются "зеленые" технологии, которые заботятся об окружающей среде и здоровье человека.
Преимущества
- Регулировка мощности и температуры воды - экономия энергии
- Классическая форма и расцветка корпуса
- При открытии крана горячей воды автоматически срабатывает микропереключатель, загорается дисплей и отображает температуру воды на выходе
- При закрытии крана производится автоматическое отключение подачи газа, колонка отключается, дисплей гаснет
- Электронный розжиг горелки
- LED-дисплей, на котором отображается температура нагрева воды
- Горелка выполнена из нержавеющей стали
- Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали
- Медный теплообменник
- Многоуровневая система безопасности исключает любые перебои в работе газовой колонки Zanussi GWH 10 Fonte
- Работа при низком давлении воды и газа
- Низкий расход газа
- Тихая работа
- Наличие датчиков защиты от перегрева воды и отводящихся сгоревших газов
- Наличие стабилизатора протока воды
- Наличие откручивающегося клапана слива воды/ограничителя давления
- Тип топлива: природный газ G20
- Резьба для подключения газа: 1/2"
- Максимальное давление воды: 10 бар
- Номинальное давление газа: 13 Мбар
- Производительность при 50°С и при 25°С: 5-10 л/мин