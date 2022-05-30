Преимущества

Регулировка мощности и температуры воды - экономия энергии

Классическая форма и расцветка корпуса

При открытии крана горячей воды автоматически срабатывает микропереключатель, загорается дисплей и отображает температуру воды на выходе

При закрытии крана производится автоматическое отключение подачи газа, колонка отключается, дисплей гаснет

Электронный розжиг горелки

LED-дисплей, на котором отображается температура нагрева воды

Горелка выполнена из нержавеющей стали

Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали

Медный теплообменник

Многоуровневая система безопасности исключает любые перебои в работе газовой колонки Zanussi GWH 10 Fonte

Работа при низком давлении воды и газа

Низкий расход газа

Тихая работа

Наличие датчиков защиты от перегрева воды и отводящихся сгоревших газов

Наличие стабилизатора протока воды

Наличие откручивающегося клапана слива воды/ограничителя давления

Тип топлива: природный газ G20

Резьба для подключения газа: 1/2"

Максимальное давление воды: 10 бар

Номинальное давление газа: 13 Мбар

Производительность при 50°С и при 25°С: 5-10 л/мин

Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte обеспечивает быстрый нагрев воды в бытовых условиях. Электронный автоподжиг срабатывает автоматически при открытии крана горячей воды. Колонка имеет классический дизайн, идеально впишется в любой интерьер помещения в жилом доме. Оборудование отличается бесшумностью в работе, экономичным расходом газа и многоступенчатой системой безопасности. При создании представленной модели применяются "зеленые" технологии, которые заботятся об окружающей среде и здоровье человека.