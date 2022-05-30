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Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
5.0
4
Найти аналог
Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
    Арт. Ю00000019733
    5.0
    4
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
    Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte
      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte

      Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000019733
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Zanussi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		8.2
      Габариты, мм
      		550x330x189
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка Zanussi GWH 10 Fonte обеспечивает быстрый нагрев воды в бытовых условиях. Электронный автоподжиг срабатывает автоматически при открытии крана горячей воды. Колонка имеет классический дизайн, идеально впишется в любой интерьер помещения в жилом доме. Оборудование отличается бесшумностью в работе, экономичным расходом газа и многоступенчатой системой безопасности. При создании представленной модели применяются "зеленые" технологии, которые заботятся об окружающей среде и здоровье человека.

        Преимущества

        • Регулировка мощности и температуры воды - экономия энергии
        • Классическая форма и расцветка корпуса
        • При открытии крана горячей воды автоматически срабатывает микропереключатель, загорается дисплей и отображает температуру воды на выходе
        • При закрытии крана производится автоматическое отключение подачи газа, колонка отключается, дисплей гаснет
        • Электронный розжиг горелки
        • LED-дисплей, на котором отображается температура нагрева воды
        • Горелка выполнена из нержавеющей стали
        • Коллектор отвода дымовых газов из оцинкованной стали
        • Медный теплообменник
        • Многоуровневая система безопасности исключает любые перебои в работе газовой колонки Zanussi GWH 10 Fonte
        • Работа при низком давлении воды и газа
        • Низкий расход газа
        • Тихая работа
        • Наличие датчиков защиты от перегрева воды и отводящихся сгоревших газов
        • Наличие стабилизатора протока воды
        • Наличие откручивающегося клапана слива воды/ограничителя давления
        • Тип топлива: природный газ G20
        • Резьба для подключения газа: 1/2"
        • Максимальное давление воды: 10 бар
        • Номинальное давление газа: 13 Мбар
        • Производительность при 50°С и при 25°С: 5-10 л/мин