Газовая колонка ZERTEN 24

Принцип работы:

При открытии крана происходит автоматический поджиг газовой колонки, вода из водопровода попадает на теплообменник и моментально нагревается до необходимой температуры за счет сгорающего газа.

Индикация:

На корпусе водонагревателя производителем предусмотрен цифровой дисплей для визуального контроля температуры нагрева воды.

Энергонезависимость:

Поджиг колонки осуществляется от батареек напряжением 3 В, поэтому установка прибора не зависит от расположения электрических розеток, а на его работу не влияет отсутствие электричества.

Преимущества:

Полностью автоматический и энергонезависимый;

Наличие современной системы безопасности;

Возможность работы при пониженном давлении воды (от 0,02 Мпа);

Электронное зажигание при открытии крана горячей воды;

Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание ненужных частиц из системы водоснабжения в змеевик газового водонагревателя;

Высокий КПД (более 90%);

LCD дисплей с индикацией температуры горячей воды;

Теплообменник Zerten W-24 4670004375303 изготовлен из меди;

Регулировка температуры и пламени газовой горелки;

Отключение подачи газа при погасании горелки;

Наличие предохранительного клапана для сброса давления при его резком повышении;

Категория водонагревателя - II;

Группа газа - 2Н(природный) + 3В/Р (балонный, опционально);

Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;

Номинальная теплопроизводительность - 24 кВт;

Давление воды - 0.02-0.7 МПа.

Комплектация:

Водонагреватель;

Руководство по эксплуатации;

Упаковка;

Комплект элементов крепления.

Газовый проточный водонагреватель Zerten 24 является самым производительным в своей серии. Модель отлично подходит для установки как в загородный дом, дачу в качестве основного источника горячей воды, так и в квартиру в качестве резервного.