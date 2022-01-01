Газовая колонка ZERTEN 24
Арт. X16956126
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9
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Габариты, мм
|620x340x180
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Zerten 24 является самым производительным в своей серии. Модель отлично подходит для установки как в загородный дом, дачу в качестве основного источника горячей воды, так и в квартиру в качестве резервного. Принцип работы:
- При открытии крана происходит автоматический поджиг газовой колонки, вода из водопровода попадает на теплообменник и моментально нагревается до необходимой температуры за счет сгорающего газа.
- На корпусе водонагревателя производителем предусмотрен цифровой дисплей для визуального контроля температуры нагрева воды.
- Поджиг колонки осуществляется от батареек напряжением 3 В, поэтому установка прибора не зависит от расположения электрических розеток, а на его работу не влияет отсутствие электричества.
Преимущества:
- Полностью автоматический и энергонезависимый;
- Наличие современной системы безопасности;
- Возможность работы при пониженном давлении воды (от 0,02 Мпа);
- Электронное зажигание при открытии крана горячей воды;
- Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание ненужных частиц из системы водоснабжения в змеевик газового водонагревателя;
- Высокий КПД (более 90%);
- LCD дисплей с индикацией температуры горячей воды;
- Теплообменник Zerten W-24 4670004375303 изготовлен из меди;
- Регулировка температуры и пламени газовой горелки;
- Отключение подачи газа при погасании горелки;
- Наличие предохранительного клапана для сброса давления при его резком повышении;
- Категория водонагревателя - II;
- Группа газа - 2Н(природный) + 3В/Р (балонный, опционально);
- Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;
- Номинальная теплопроизводительность - 24 кВт;
- Давление воды - 0.02-0.7 МПа.
Комплектация:
- Водонагреватель;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка;
- Комплект элементов крепления.