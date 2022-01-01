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Газовая колонка ZERTEN 24
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка ZERTEN 24
    Арт. X16956126
    Газовая колонка ZERTEN 24

      Газовая колонка ZERTEN 24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956126

      Характеристики

      Производитель
      		Zerten
      Вес, кг
      		9
      Габариты, мм
      		620x340x180
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Zerten 24 является самым производительным в своей серии. Модель отлично подходит для установки как в загородный дом, дачу в качестве основного источника горячей воды, так и в квартиру в качестве резервного. Принцип работы:
        • При открытии крана происходит автоматический поджиг газовой колонки, вода из водопровода попадает на теплообменник и моментально нагревается до необходимой температуры за счет сгорающего газа.
        Индикация:
        • На корпусе водонагревателя производителем предусмотрен цифровой дисплей для визуального контроля температуры нагрева воды.
        Энергонезависимость:
        • Поджиг колонки осуществляется от батареек напряжением 3 В, поэтому установка прибора не зависит от расположения электрических розеток, а на его работу не влияет отсутствие электричества.

        Преимущества:

        • Полностью автоматический и энергонезависимый;
        • Наличие современной системы безопасности;
        • Возможность работы при пониженном давлении воды (от 0,02 Мпа);
        • Электронное зажигание при открытии крана горячей воды;
        • Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание ненужных частиц из системы водоснабжения в змеевик газового водонагревателя;
        • Высокий КПД (более 90%);
        • LCD дисплей с индикацией температуры горячей воды;
        • Теплообменник Zerten W-24 4670004375303 изготовлен из меди;
        • Регулировка температуры и пламени газовой горелки;
        • Отключение подачи газа при погасании горелки;
        • Наличие предохранительного клапана для сброса давления при его резком повышении;
        • Категория водонагревателя - II;
        • Группа газа - 2Н(природный) + 3В/Р (балонный, опционально);
        • Номинальное давление газа - 1300-2000 Па;
        • Номинальная теплопроизводительность - 24 кВт;
        • Давление воды - 0.02-0.7 МПа.

        Комплектация:

        • Водонагреватель;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка;
        • Комплект элементов крепления.