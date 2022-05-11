Газовая пушка GH-18, 18 кВт Сибртех
Арт. mir-instrumenta_27689
Характеристики
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Производитель
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Мощность при обогреве, кВт
|38
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Расход воздуха, куб.м/ч
|500
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Топливо
|пропан
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Вес, кг
|6.6
- Газовый теплогенератор СИБРТЕХ GH-18, 18 кВт 96455 рекомендуется для обогрева помещения объемом до 300 м³. Агрегат предназначен для установки на строительных площадках, в гаражах, других нежилых объектах
Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного материала
Ручка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую
Преимущества
- Экономичный расход топлива и электроэнергии
- Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива
- Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск
- Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки
- Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева
- Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов
- СИБРТЕХ GH-18, 18 кВт 96455 работает на пропане
- Шланг с редуктором в комплекте
- Удобная эргономичная ручка для перемещения