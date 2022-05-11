Газовая пушка GH-18, 18 кВт Сибртех

Преимущества

Экономичный расход топлива и электроэнергии

Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива

Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск

Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки

Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева

Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов

СИБРТЕХ GH-18, 18 кВт 96455 работает на пропане

Шланг с редуктором в комплекте

Удобная эргономичная ручка для перемещения

Газовый теплогенератор СИБРТЕХ GH-18, 18 кВт 96455 рекомендуется для обогрева помещения объемом до 300 м³. Агрегат предназначен для установки на строительных площадках, в гаражах, других нежилых объектахКорпус изделия выполнен из высококачественного и прочного материалаРучка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую