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Газовая пушка GH-18, 18 кВт Сибртех
5.0
1
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовая пушка GH-18, 18 кВт Сибртех
    Арт. mir-instrumenta_27689
    5.0
    1
    Газовая пушка GH-18, 18 кВт Сибртех

      Газовая пушка GH-18, 18 кВт Сибртех

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_27689
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Мощность при обогреве, кВт
      		38
      Расход воздуха, куб.м/ч
      		500
      Топливо
      		пропан
      Вес, кг
      		6.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый теплогенератор СИБРТЕХ GH-18, 18 кВт 96455 рекомендуется для обогрева помещения объемом до 300 м³. Агрегат предназначен для установки на строительных площадках, в гаражах, других нежилых объектах
        Корпус изделия выполнен из высококачественного и прочного материала
        Ручка эргономичной формы позволяет с удобством переносить устройство с одной рабочей точки на другую

        Преимущества

        • Экономичный расход топлива и электроэнергии
        • Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива
        • Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск
        • Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки
        • Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева
        • Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов
        • СИБРТЕХ GH-18, 18 кВт 96455 работает на пропане
        • Шланг с редуктором в комплекте
        • Удобная эргономичная ручка для перемещения