Газовое сопло коническое (D20.0/90.0 мм) Abicor Binzel 145.0081
Арт. X13110538
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Газовое сопло для сварочной горелки полуавтоматической дуговой сварки электродом в среде защитного газа (MIG/MAG) Abicor Binzel D 20/90. Газовое сопло устанавливается на внешнее окончание гусака сварочной горелки и предохраняет детали, находящиеся внутри него, от внешних повреждений и брызг сварки. Газовое сопло формирует защитный газовый поток вокруг места сварки. Параметры защитного газового потока напрямую зависят от конфигурации газового сопла и его размеров.
Преимущества
- Надежность
- Долгий срок службы
- Диаметр выходного отверстия сопла - 20 мм
- Длинна газового сопла - 90 мм