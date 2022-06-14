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Газовое сопло коническое (D20.0/90.0 мм) Abicor Binzel 145.0081
5.0
3
629 ₽
Сопла
    Газовое сопло коническое (D20.0/90.0 мм) Abicor Binzel 145.0081
    Арт. X13110538
    5.0
    3
    Газовое сопло коническое (D20.0/90.0 мм) Abicor Binzel 145.0081

      Газовое сопло коническое (D20.0/90.0 мм) Abicor Binzel 145.0081

      629 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13110538
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Abicor Binzel
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      629 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовое сопло для сварочной горелки полуавтоматической дуговой сварки электродом в среде защитного газа (MIG/MAG) Abicor Binzel D 20/90. Газовое сопло устанавливается на внешнее окончание гусака сварочной горелки и предохраняет детали, находящиеся внутри него, от внешних повреждений и брызг сварки. Газовое сопло формирует защитный газовый поток вокруг места сварки. Параметры защитного газового потока напрямую зависят от конфигурации газового сопла и его размеров.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долгий срок службы
        • Диаметр выходного отверстия сопла - 20 мм
        • Длинна газового сопла - 90 мм