Газовое сопло коническое (D20.0/90.0 мм) Abicor Binzel 145.0081

Преимущества

Надежность

Долгий срок службы

Диаметр выходного отверстия сопла - 20 мм

Длинна газового сопла - 90 мм



Газовое сопло для сварочной горелки полуавтоматической дуговой сварки электродом в среде защитного газа (MIG/MAG) Abicor Binzel D 20/90. Газовое сопло устанавливается на внешнее окончание гусака сварочной горелки и предохраняет детали, находящиеся внутри него, от внешних повреждений и брызг сварки. Газовое сопло формирует защитный газовый поток вокруг места сварки. Параметры защитного газового потока напрямую зависят от конфигурации газового сопла и его размеров.