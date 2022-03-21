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Газовое сопло TBi 345P013012 коническое (10 мм)
5.0
2
510 ₽
Сопла
    Газовое сопло TBi 345P013012 коническое (10 мм)
    Арт. X4330214
    5.0
    2
    Газовое сопло TBi 345P013012 коническое (10 мм)

      Газовое сопло TBi 345P013012 коническое (10 мм)

      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4330214
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газораспределительное сопло TBi 345P013012 предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.

        Преимущества

        • Подходит для горелки TBi 240, Tbi 241
        • Диаметр выходного отверстия 10 мм
        • Состав: металлический сплав
        • Имеет коническую форму