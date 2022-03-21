Газовое сопло TBi 345P013012 коническое (10 мм)
Арт. X4330214
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вид
|сопло
|
Удлиненное
|Нет
- Газораспределительное сопло TBi 345P013012 предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG. Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.
Преимущества
- Подходит для горелки TBi 240, Tbi 241
- Диаметр выходного отверстия 10 мм
- Состав: металлический сплав
- Имеет коническую форму