Газовое сопло TBi 345P013012 коническое (10 мм)

Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG.

Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.

Преимущества

Подходит для горелки TBi 240, Tbi 241

Диаметр выходного отверстия 10 мм

Состав: металлический сплав

Имеет коническую форму

Газораспределительное сопло TBi 345P013012 предназначено для подачи защитного газа к точке сварки.