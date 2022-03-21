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Газовое сопло TBi 345P011303 цилиндрическое (20 мм)
5.0
2
Найти аналог
Сопла
    Газовое сопло TBi 345P011303 цилиндрическое (20 мм)
    Арт. X131105301
    5.0
    2
    Газовое сопло TBi 345P011303 цилиндрическое (20 мм)

      Газовое сопло TBi 345P011303 цилиндрическое (20 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131105301
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газораспределительное сопло TBi 345P011303 - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки.  Подходит для горелки TBi 250, TBi 351. Имеет цилиндрическую форму. Диаметр выходного отверстия 20 мм.

        Преимущества

        • Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG
        • Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом