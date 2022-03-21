Газовое сопло TBi 345P011303 цилиндрическое (20 мм)
Арт. X131105301
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Газораспределительное сопло TBi 345P011303 - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Подходит для горелки TBi 250, TBi 351. Имеет цилиндрическую форму. Диаметр выходного отверстия 20 мм.
Преимущества
- Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG
- Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом