Газовое сопло TBi 345P011303 цилиндрическое (20 мм)

Преимущества

Предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты деталей горелки от механических воздействий во время полуавтоматической сварки MIG/MAG

Имеет высокую твердость и износостойкость, несмотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом



Газораспределительное сопло TBi 345P011303 - предназначено для подачи защитного газа к точке сварки. Подходит для горелки TBi 250, TBi 351. Имеет цилиндрическую форму. Диаметр выходного отверстия 20 мм.