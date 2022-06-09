Керамический газовый диффузор TBi 112Р002021
Арт. X4330283
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Материал
|керамика
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Количество, шт
|1
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Вес, кг
|0.006
- Керамический газовый диффузор TBi 112Р002021 (газораспределитель) применяется для подачи и равномерного распределения защитных газов (CO2, Ar/CO2) внутри сопла сварочной горелки. Диффузор представляет собой втулку переменного сечения с буртиком в центральной части. Защитный газ поступает в сопло по центральному отверстию и равномерно распределяется, проходя через шесть диаметрально расположенных отверстий рядом с буртиком. Поясок на выходе из центрального отверстия служит для центрирования диффузора относительно держателя наконечника.
Преимущества
- Предназначен для горелок TBi 240-blue-ESG/240 DR-blue-ESG
- Вид сварки - полуавтоматическая (MIG-MAG)