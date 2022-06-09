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Керамический газовый диффузор TBi 112Р002021
5.0
2
125 ₽
Газовые диффузоры
    Керамический газовый диффузор TBi 112Р002021
    Арт. X4330283
    5.0
    2
    Керамический газовый диффузор TBi 112Р002021

      Керамический газовый диффузор TBi 112Р002021

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X4330283
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		керамика
      Количество, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.006
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Керамический газовый диффузор TBi 112Р002021 (газораспределитель) применяется для подачи и равномерного распределения защитных газов (CO2, Ar/CO2) внутри сопла сварочной горелки. Диффузор представляет собой втулку переменного сечения с буртиком в центральной части. Защитный газ поступает в сопло по центральному отверстию и равномерно распределяется, проходя через шесть диаметрально расположенных отверстий рядом с буртиком. Поясок на выходе из центрального отверстия служит для центрирования диффузора относительно держателя наконечника.

        Преимущества

        • Предназначен для горелок TBi 240-blue-ESG/240 DR-blue-ESG
        • Вид сварки - полуавтоматическая (MIG-MAG)