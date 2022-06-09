Преимущества

Предназначен для горелок TBi 240-blue-ESG/240 DR-blue-ESG

Вид сварки - полуавтоматическая (MIG-MAG)



Керамический газовый диффузор TBi 112Р002021 (газораспределитель) применяется для подачи и равномерного распределения защитных газов (CO2, Ar/CO2) внутри сопла сварочной горелки. Диффузор представляет собой втулку переменного сечения с буртиком в центральной части. Защитный газ поступает в сопло по центральному отверстию и равномерно распределяется, проходя через шесть диаметрально расположенных отверстий рядом с буртиком. Поясок на выходе из центрального отверстия служит для центрирования диффузора относительно держателя наконечника.