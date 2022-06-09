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Керамический газовый диффузор TBi 130Р002019
5.0
2
Найти аналог
Газовые диффузоры
    Керамический газовый диффузор TBi 130Р002019
    Арт. X43302140
    5.0
    2
    Керамический газовый диффузор TBi 130Р002019

      Керамический газовый диффузор TBi 130Р002019

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X43302140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		керамика
      Количество, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.03
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Керамический газовый диффузор TBi 130Р002019 (газораспределитель) применяется для равномерного распределения газа внутри газового сопла. Предназначен для горелок: TBi-511, TBi-411, TBi-7G, TBi-7W, TBi-380.

        Преимущества

        • Вид сварки - полуавтоматическая (MIG-MAG)
        • Диффузор служит для равномерного распределения поступающего защитного газа в сопло и непосредственно в зону сварки