Керамический газовый диффузор TBi 130Р002019
Арт. X43302140
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Материал
|керамика
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Количество, шт
|1
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Вес, кг
|0.03
- Керамический газовый диффузор TBi 130Р002019 (газораспределитель) применяется для равномерного распределения газа внутри газового сопла. Предназначен для горелок: TBi-511, TBi-411, TBi-7G, TBi-7W, TBi-380.
Преимущества
- Вид сварки - полуавтоматическая (MIG-MAG)
- Диффузор служит для равномерного распределения поступающего защитного газа в сопло и непосредственно в зону сварки