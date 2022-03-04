Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016

Преимущества

Ручной поджиг

Регулятор с предохранительным клапаном

Наличие газового шланга и регулятора в комплекте

Двигатель защищен от перегрева

Установлен термостат для предотвращения перегрева

Конструкция нагревателя очень прочная и имеет большой срок службы

Оборудование очень простое в эксплуатации и техническом обслуживании

Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться

Предохранительный клапан имеет термопару

Наличие электроклапана

Газовая тепловая пушка MASTER BLP 17 M предназначена для обогрева помещений с хорошей вентиляцией. Данное устройство оснащено термостатом перегрева. Металлическая решетка на сопле обеспечивает защиту от проникновения внутрь пушки посторонних предметов. Благодаря наличию ручки на корпусе достигается удобство транспортировки данного оборудования.