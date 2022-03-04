Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
Арт. 7042376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Давление газа, бар
|0.7
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.16
- Газовая тепловая пушка MASTER BLP 17 M предназначена для обогрева помещений с хорошей вентиляцией. Данное устройство оснащено термостатом перегрева. Металлическая решетка на сопле обеспечивает защиту от проникновения внутрь пушки посторонних предметов. Благодаря наличию ручки на корпусе достигается удобство транспортировки данного оборудования.
Преимущества
- Ручной поджиг
- Регулятор с предохранительным клапаном
- Наличие газового шланга и регулятора в комплекте
- Двигатель защищен от перегрева
- Установлен термостат для предотвращения перегрева
- Конструкция нагревателя очень прочная и имеет большой срок службы
- Оборудование очень простое в эксплуатации и техническом обслуживании
- Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться
- Предохранительный клапан имеет термопару
- Наличие электроклапана