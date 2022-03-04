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Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
5.0
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
    Арт. 7042376
    5.0
    2
    Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
    Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
    Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
    Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
      Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
      Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
      Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016
      Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016

      Газовая тепловая пушка Master BLP 17 M 4015.016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 7042376
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		0.7
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		1.16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка MASTER BLP 17 M предназначена для обогрева помещений с хорошей вентиляцией. Данное устройство оснащено термостатом перегрева. Металлическая решетка на сопле обеспечивает защиту от проникновения внутрь пушки посторонних предметов. Благодаря наличию ручки на корпусе достигается удобство транспортировки данного оборудования.

        Преимущества

        • Ручной поджиг
        • Регулятор с предохранительным клапаном
        • Наличие газового шланга и регулятора в комплекте
        • Двигатель защищен от перегрева
        • Установлен термостат для предотвращения перегрева
        • Конструкция нагревателя очень прочная и имеет большой срок службы
        • Оборудование очень простое в эксплуатации и техническом обслуживании
        • Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться
        • Предохранительный клапан имеет термопару
        • Наличие электроклапана