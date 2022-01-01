Газовый обогреватель Master BLP25M
Арт. 70423770
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|США
|
Давление газа, бар
|1.5
|
Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|2.14
- Газовая тепловая пушка Master BLP 25 M предназначена для обогрева крупных помещений с хорошей циркуляцией воздуха. Возможно применение устройства в качестве сушилки при проведении отделочных работ. Пушка обладает высоким уровнем КПД и оснащена термозащищенным электродвигателем и термореле для защиты от перегрева. В этой модели нет возможности подключения термостата
Преимущества
- Система поджига - пьезо
- Небольшие габариты и вес
- Теплозащищенный электродвигатель
- Термореле - для защиты от перегрева
- Отсутствие дыма и запаха во время работы
- При пропадании пламени прекращается подача газа
- Малые затраты электроэнергии
- Высокая надежность
- Простое техническое обслуживание
- Предварительного прогрева не требуется