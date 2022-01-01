Газовый обогреватель Master BLP25M

Преимущества

Система поджига - пьезо

Небольшие габариты и вес

Теплозащищенный электродвигатель

Термореле - для защиты от перегрева

Отсутствие дыма и запаха во время работы

При пропадании пламени прекращается подача газа

Малые затраты электроэнергии

Высокая надежность

Простое техническое обслуживание

Предварительного прогрева не требуется

Газовая тепловая пушка Master BLP 25 M предназначена для обогрева крупных помещений с хорошей циркуляцией воздуха. Возможно применение устройства в качестве сушилки при проведении отделочных работ. Пушка обладает высоким уровнем КПД и оснащена термозащищенным электродвигателем и термореле для защиты от перегрева. В этой модели нет возможности подключения термостата