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Газовый обогреватель Master BLP25M
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Газовые тепловые пушки
    Газовый обогреватель Master BLP25M
    Арт. 70423770
    Газовый обогреватель Master BLP25M

      Газовый обогреватель Master BLP25M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423770

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		2.14
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая тепловая пушка Master BLP 25 M предназначена для обогрева крупных помещений с хорошей циркуляцией воздуха. Возможно применение устройства в качестве сушилки при проведении отделочных работ. Пушка обладает высоким уровнем КПД и оснащена  термозащищенным электродвигателем и термореле для защиты от перегрева. В этой модели нет возможности подключения термостата

        Преимущества

        • Система поджига - пьезо
        • Небольшие габариты и вес
        • Теплозащищенный электродвигатель
        • Термореле - для защиты от перегрева
        • Отсутствие дыма и запаха во время работы
        • При пропадании пламени прекращается подача газа
        • Малые затраты электроэнергии
        • Высокая надежность
        • Простое техническое обслуживание
        • Предварительного прогрева не требуется