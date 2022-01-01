Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR разработана в основном для бытовых нужд, подойдет для дачи, обогрева мастерской, дома или любой другой хозяйственной постройки. Особенности и преимущества:

У представленной печи есть пьезорозжиг, газ-контролер и датчик CO2.

Корпус с повышенной теплоизоляцией оснащен кнопками управления, колесами, а также эргономичными ручками для комфортной транспортировки.

Электронная система сама остановит подачу горючего в случае перегрева, опрокидывания или нестабильной работы.

Газовый баллон устанавливается внутри керамической печки.

Обогреватель снабжен удобными колесами для транспортировки.

Зажигание осуществляется пьезоэлектрическим элементом.