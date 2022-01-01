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Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
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Инфракрасные обогреватели
    Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
    Арт. 70423728
    Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
    Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
    Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
    Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
    Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
    Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
    Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
      Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
      Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
      Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
      Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
      Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
      Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
      Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR

      Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423728

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Вес, кг
      		9.75
      Габариты, мм
      		460x760x330
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		60
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR разработана в основном для бытовых нужд, подойдет для дачи, обогрева мастерской, дома или любой другой хозяйственной постройки. 

        Особенности и преимущества:

        • У представленной печи есть пьезорозжиг, газ-контролер и датчик CO2.
        • Корпус с повышенной теплоизоляцией оснащен кнопками управления, колесами, а также эргономичными ручками для комфортной транспортировки.
        • Электронная система сама остановит подачу горючего в случае перегрева, опрокидывания или нестабильной работы.
        • Газовый баллон устанавливается внутри керамической печки.
        • Обогреватель снабжен удобными колесами для транспортировки.
        • Зажигание осуществляется пьезоэлектрическим элементом.