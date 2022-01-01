Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR
Арт. 70423728
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|9.75
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Габариты, мм
|460x760x330
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|60
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.35
- Керамический газовый обогреватель MASTER REM440CR разработана в основном для бытовых нужд, подойдет для дачи, обогрева мастерской, дома или любой другой хозяйственной постройки.
Особенности и преимущества:
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У представленной печи есть пьезорозжиг, газ-контролер и датчик CO2.
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Корпус с повышенной теплоизоляцией оснащен кнопками управления, колесами, а также эргономичными ручками для комфортной транспортировки.
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Электронная система сама остановит подачу горючего в случае перегрева, опрокидывания или нестабильной работы.
- Газовый баллон устанавливается внутри керамической печки.
- Обогреватель снабжен удобными колесами для транспортировки.
- Зажигание осуществляется пьезоэлектрическим элементом.
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