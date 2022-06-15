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Газовый теплогенератор Сибртех GH-30
5.0
2
Найти аналог
Газовые тепловые пушки
    Газовый теплогенератор Сибртех GH-30
    Арт. О00000007244
    5.0
    2
    Газовый теплогенератор Сибртех GH-30

      Газовый теплогенератор Сибртех GH-30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000007244
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовые теплогенераторы прямого нагрева серии GH торговой марки «СИБРТЕХ» это эффективные и безопасные тепловые пушки. Они применяются для обогрева нежилых помещений различной площади (производственных цехов, теплиц, складов), а также при проведении строительных и ремонтных работ (для просушки стен, размораживания траншей, подогрева бетона). Практически полное отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания делает газовые тепловые пушки незаменимыми для обогрева сельскохозяйственных объектов, в особенности теплиц. 

        Преимущества

        • Экономичный расход топлива и электроэнергии, возможность регулирования мощности обогрева
        • Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива
        • Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск
        • Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки
        • Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева
        • Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов
        • СИБРТЕХ GH-30 работает на пропане
        • Шланг с редуктором в комплекте
        • Удобная эргономичная ручка для перемещения