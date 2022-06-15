Газовый теплогенератор Сибртех GH-30

Преимущества

Экономичный расход топлива и электроэнергии, возможность регулирования мощности обогрева

Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива

Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск

Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки

Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева

Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов

СИБРТЕХ GH-30 работает на пропане

Шланг с редуктором в комплекте

Удобная эргономичная ручка для перемещения

Газовые теплогенераторы прямого нагрева серии GH торговой марки «СИБРТЕХ» это эффективные и безопасные тепловые пушки. Они применяются для обогрева нежилых помещений различной площади (производственных цехов, теплиц, складов), а также при проведении строительных и ремонтных работ (для просушки стен, размораживания траншей, подогрева бетона). Практически полное отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания делает газовые тепловые пушки незаменимыми для обогрева сельскохозяйственных объектов, в особенности теплиц.