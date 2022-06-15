Газовый теплогенератор Сибртех GH-30
Арт. О00000007244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|2
- Газовые теплогенераторы прямого нагрева серии GH торговой марки «СИБРТЕХ» это эффективные и безопасные тепловые пушки. Они применяются для обогрева нежилых помещений различной площади (производственных цехов, теплиц, складов), а также при проведении строительных и ремонтных работ (для просушки стен, размораживания траншей, подогрева бетона). Практически полное отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания делает газовые тепловые пушки незаменимыми для обогрева сельскохозяйственных объектов, в особенности теплиц.
Преимущества
- Экономичный расход топлива и электроэнергии, возможность регулирования мощности обогрева
- Максимальный КПД за счет полного сгорания топлива
- Система пьезоподжига с неограниченным ресурсом работы гарантирует легкий и простой запуск
- Система самотестирования обеспечивает безопасную работу и длительный срок службы пушки
- Система безопасности отключает подачу газа в случае затухания пламени, обесточивания или перегрева
- Двойной цилиндрический корпус с антикоррозийной обработкой обеспечивает быстрый направленный нагрев и минимизирует вероятность ожогов
- СИБРТЕХ GH-30 работает на пропане
- Шланг с редуктором в комплекте
- Удобная эргономичная ручка для перемещения