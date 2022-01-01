Газовый водонагреватель Oasis 20М

Газовый проточный водонагреватель «Oasis» служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом. Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе.

Преимущества:

Европейская линия дизайна;

Наличие надежных систем безопасности;

Энергонезависимый;

Работа при пониженном давлении воды (от 0,03 МПа);

Удобная регулировка воды и газа;

Высокий КПД (более 90%);

Номинальное давление газа - 1300 Па;

Работает от батареек 3В;

Категория водонагревателя - II;

Группа газа - 2В+3В/Р;

Теплообменник Oasis 20М 4640015384496 имеет специальное покрытие, которое защищает его от окисления;

Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления;

Ионизационный электрод контроля пламени служит для контроля пламени и отключения подачи газа при угасании пламени;

Датчик температуры горячей воды;

Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж;

Агрегат можно перевести на работу на баллоном газе (комплект для перевода приобретается отдельно).

Комплектация: