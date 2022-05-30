Газовая колонка Oasis 24М
Арт. X16956659
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|9.1
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Габариты, мм
|550x330x175
- Газовый проточный водонагреватель «Oasis» служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом. Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе.
Преимущества
- Европейская линия дизайна
- Наличие надежных систем безопасности
- Энергонезависимый
- Работа при пониженном давлении воды (от 0,03 МПа)
- Удобная регулировка воды и газа
- Высокий КПД (более 90%)
- Номинальное давление газа - 1300 Па
- Работает от батареек 3В
- Категория водонагревателя - II
- Группа газа - 2В+3В/Р
- Теплообменник Oasis 24М имеет специальное покрытие, которое защищает его от окисления
- Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления
- Ионизационный электрод контроля пламени служит для контроля пламени и отключения подачи газа при угасании пламени
- Датчик температуры горячей воды
- Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж
- Агрегат можно перевести на работу на баллоном газе (комплект для перевода приобретается отдельно)