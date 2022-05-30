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Газовая колонка Oasis 24М
5.0
3
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Oasis 24М
    Арт. X16956659
    5.0
    3
    Газовая колонка Oasis 24М

      Газовая колонка Oasis 24М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16956659
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		9.1
      Габариты, мм
      		550x330x175
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель «Oasis» служит для горячего водоснабжения. Принцип его работы достаточно прост: вода проходит через теплообменник прибора и моментально нагревается от сгорающего газа, поступая к потребителю уже горячей. «Oasis» подходит для любых квартир и частных домов, оборудованных дымоходом. Автоматический розжиг от батареек помогает избавиться от неудобств при неожиданном отключении электричества. Работа прибора осуществляется на природном газе.

        Преимущества

        • Европейская линия дизайна
        • Наличие надежных систем безопасности
        • Энергонезависимый
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0,03 МПа)
        • Удобная регулировка воды и газа
        • Высокий КПД (более 90%)
        • Номинальное давление газа - 1300 Па
        • Работает от батареек 3В
        • Категория водонагревателя - II
        • Группа газа - 2В+3В/Р
        • Теплообменник Oasis 24М имеет специальное покрытие, которое защищает его от окисления
        • Предохранительный клапан служит для слива воды и сброса давления
        • Ионизационный электрод контроля пламени служит для контроля пламени и отключения подачи газа при угасании пламени
        • Датчик температуры горячей воды
        • Изделие монтируется на стену, для этого в комплект входит необходимый крепеж
        • Агрегат можно перевести на работу на баллоном газе (комплект для перевода приобретается отдельно)