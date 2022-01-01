Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
Арт. О00000006912
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|паста
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Основа
|минеральная
- Смазка ЛИТОЛ-24 дой-пак 100 г Gazpromneft 2389906978 используется для обработки подшипников качения и скольжения всех типов, шарниров, зубчатых и других передачах; поверхностей трения колесных и гусеничных транспортных средств, а также индустриальных механизмов, электрических машинах и т.п. В состав смазки входит базовое минеральное масло, литиевое мыло и высокоэффективный пакет присадок
Преимущества
- Коллоидную, химическую и механическую стабильность
- Устойчивость к воде
- Работоспособность при температуре от -40 до +120 °С
- Защиту деталей от износа
- Стойкую пленку