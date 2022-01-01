Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
200 ₽
Смазки для подшипников и шрус универсальные
    Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
    Арт. О00000006912
    Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г

      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006912

      Характеристики

      Производитель
      		Gazpromneft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		паста
      Основа
      		минеральная
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смазка ЛИТОЛ-24 дой-пак 100 г Gazpromneft 2389906978 используется для обработки подшипников качения и скольжения всех типов, шарниров, зубчатых и других передачах; поверхностей трения колесных и гусеничных транспортных средств, а также индустриальных механизмов, электрических машинах и т.п. В состав смазки входит базовое минеральное масло, литиевое мыло и высокоэффективный пакет присадок

        Преимущества

        • Коллоидную, химическую и механическую стабильность
        • Устойчивость к воде
        • Работоспособность при температуре от -40 до +120 °С
        • Защиту деталей от износа
        • Стойкую пленку