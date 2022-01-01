Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г

Преимущества

Коллоидную, химическую и механическую стабильность

Устойчивость к воде

Работоспособность при температуре от -40 до +120 °С

Защиту деталей от износа

Стойкую пленку

Смазка ЛИТОЛ-24 дой-пак 100 г Gazpromneft 2389906978 используется для обработки подшипников качения и скольжения всех типов, шарниров, зубчатых и других передачах; поверхностей трения колесных и гусеничных транспортных средств, а также индустриальных механизмов, электрических машинах и т.п. В состав смазки входит базовое минеральное масло, литиевое мыло и высокоэффективный пакет присадок