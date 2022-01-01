Масло Gazpromneft G-Motion 4T, 1 л, вязкость 5W-30

Масло Gazpromneft G-Motion 4T 5w-30, 1 л
Арт. О00000008466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Вид
|полусинтетическое
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Тип
|четырехтактное
- G-Motion 4T 5W-30 – полусинтетическое моторное масло для малолитражных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей газонокосилок, бытовых генераторов, культиваторов, мотоблоков, снегоуборщиков, мини-тракторов и другой садовой техники, требующей моторные масла эксплуатационного уровня API SL/CF и ниже (API SG/CD, SF/CC). Благодаря сочетанию синтетических базовых компонентов и пакета присадок обладает высокой термоокислительной стабильностью и отличными низкотемпературными свойствами, что позволяет эксплуатировать технику при низких температурах окружающего воздуха без снижения нагрузок. Не рекомендуется применять в моторах с многодисковым сцеплением в масляной ванне.
Преимущества
- Оптимальная смазка всех поверхностей внутри двигателя
- Максимальная производительность двигателя на всем сроке службе
- Стойкость масляной пленки
- Снижение изнашиваемости двигателя
- Легкий запуск при температуре до -41°С
- Увеличенный интервал замены масла