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Масло Gazpromneft G-Motion 4T, 1 л, вязкость 5W-30
1 190 ₽
Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Масло Gazpromneft G-Motion 4T 5w-30, 1 л
    Арт. О00000008466
    Масло Gazpromneft G-Motion 4T, 1 л, вязкость 5W-30

      Масло Gazpromneft G-Motion 4T 5w-30, 1 л

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008466

      Характеристики

      Производитель
      		Gazpromneft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Вид
      		полусинтетическое
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • G-Motion 4T 5W-30 – полусинтетическое моторное масло для малолитражных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей газонокосилок, бытовых генераторов, культиваторов, мотоблоков, снегоуборщиков, мини-тракторов и другой садовой техники, требующей моторные масла эксплуатационного уровня API SL/CF и ниже (API SG/CD, SF/CC). Благодаря сочетанию синтетических базовых компонентов и пакета присадок обладает высокой термоокислительной стабильностью и отличными низкотемпературными свойствами, что позволяет эксплуатировать технику при низких температурах окружающего воздуха без снижения нагрузок. Не рекомендуется применять в моторах с многодисковым сцеплением в масляной ванне.

        Преимущества

        • Оптимальная смазка всех поверхностей внутри двигателя
        • Максимальная производительность двигателя на всем сроке службе
        • Стойкость масляной пленки
        • Снижение изнашиваемости двигателя
        • Легкий запуск при температуре до -41°С
        • Увеличенный интервал замены масла