Масло Gazpromneft G-Motion 4T, 1 л, вязкость 5W-30

Преимущества

Оптимальная смазка всех поверхностей внутри двигателя

Максимальная производительность двигателя на всем сроке службе

Стойкость масляной пленки

Снижение изнашиваемости двигателя

Легкий запуск при температуре до -41°С

Увеличенный интервал замены масла

G-Motion 4T 5W-30 – полусинтетическое моторное масло для малолитражных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей газонокосилок, бытовых генераторов, культиваторов, мотоблоков, снегоуборщиков, мини-тракторов и другой садовой техники, требующей моторные масла эксплуатационного уровня API SL/CF и ниже (API SG/CD, SF/CC). Благодаря сочетанию синтетических базовых компонентов и пакета присадок обладает высокой термоокислительной стабильностью и отличными низкотемпературными свойствами, что позволяет эксплуатировать технику при низких температурах окружающего воздуха без снижения нагрузок. Не рекомендуется применять в моторах с многодисковым сцеплением в масляной ванне.