Картридж для фильтра Гейзер БАФ-SL10" 30632

Описание: Картридж универсальный БАФ Гейзер 30632 используется для очистки питьевой воды в трехкартриджных системах очистки воды, а также в одноступенчатых фильтрах. Картридж БАФ включает в себя мультикомпонентную загрузку фильтрматериала. Состав загрузки включает в себя смесь гранулированного серебренного активированного угля, волокнистого углеродного сорбента (ММВ) и ионообменного волокна "Каталон". В результате очистки устраняется неприятный запах, вода приобретает улучшенный вкус и цвет. Типоразмер SL10".