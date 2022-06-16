Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Картридж для фильтра Гейзер БАФ-SL10" 30632
5.0
1
840 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для фильтра Гейзер БАФ-SL10" 30632
    Арт. X16910802355
    5.0
    1
    Картридж для фильтра Гейзер БАФ-SL10" 30632

      Картридж для фильтра Гейзер БАФ-SL10" 30632

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802355
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		железо, хлор, органические соединения
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Картридж универсальный БАФ Гейзер 30632 используется для очистки питьевой воды в трехкартриджных системах очистки воды, а также в одноступенчатых фильтрах. Картридж БАФ включает в себя мультикомпонентную загрузку фильтрматериала. Состав загрузки включает в себя смесь гранулированного серебренного активированного угля, волокнистого углеродного сорбента (ММВ) и ионообменного волокна "Каталон". В результате очистки устраняется неприятный запах, вода приобретает улучшенный вкус и цвет. Типоразмер SL10".