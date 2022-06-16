Картридж для фильтра Гейзер БАФ-SL10" 30632
Арт. X16910802355
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|250
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Удержание веществ
|железо, хлор, органические соединения
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Описание:Картридж универсальный БАФ Гейзер 30632 используется для очистки питьевой воды в трехкартриджных системах очистки воды, а также в одноступенчатых фильтрах. Картридж БАФ включает в себя мультикомпонентную загрузку фильтрматериала. Состав загрузки включает в себя смесь гранулированного серебренного активированного угля, волокнистого углеродного сорбента (ММВ) и ионообменного волокна "Каталон". В результате очистки устраняется неприятный запах, вода приобретает улучшенный вкус и цвет. Типоразмер SL10".