Насыпка для фильтрующего картриджа Гейзер Экотар - В 40081, 25 л

Мультикомпонентная загрузка Экотар В Гейзер 40081 служит фильтрующим материалом для загородных фильтров. Загрузка типа В рекомендована для очистки воды из артезианских скважин. Представляет собой смесь гранул ионообменных и сорбционных материалов, которые эффективно очищают воду от растворенного железа (до 15 мг/л), марганца и солей жесткости. В результате очистки вода приобретает улучшенные запах, цвет и привкус. Возможна регенерация загрузки с использованием поваренной соли. Максимальная рабочая температура: 40°C. Объем 25 литров.

