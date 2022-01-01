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Насыпка для фильтрующего картриджа Гейзер Экотар - В 40081, 25 л
12 020 ₽
Промывные фильтры
    Насыпка для фильтрующего картриджа Гейзер Экотар - В 40081, 25 л
    Арт. О00000028009
    Насыпка для фильтрующего картриджа Гейзер Экотар - В 40081, 25 л

      Насыпка для фильтрующего картриджа Гейзер Экотар - В 40081, 25 л

      12 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028009

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		25
      Удержание веществ
      		механические примеси, соли, железо, тяжелые металлы, бактерии
      Все характеристики
      12 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мультикомпонентная загрузка Экотар В Гейзер 40081 служит фильтрующим материалом для загородных фильтров. Загрузка типа В рекомендована для очистки воды из артезианских скважин. Представляет собой смесь гранул ионообменных и сорбционных материалов, которые эффективно очищают воду от растворенного железа (до 15 мг/л), марганца и солей жесткости. В результате очистки вода приобретает улучшенные запах, цвет и привкус. Возможна регенерация загрузки с использованием поваренной соли. Максимальная рабочая температура: 40°C. Объем 25 литров.