Насыпка для фильтрующего картриджа Гейзер Экотар - В 40081, 25 л
Арт. О00000028009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|25
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Удержание веществ
|механические примеси, соли, железо, тяжелые металлы, бактерии
- Мультикомпонентная загрузка Экотар В Гейзер 40081 служит фильтрующим материалом для загородных фильтров. Загрузка типа В рекомендована для очистки воды из артезианских скважин. Представляет собой смесь гранул ионообменных и сорбционных материалов, которые эффективно очищают воду от растворенного железа (до 15 мг/л), марганца и солей жесткости. В результате очистки вода приобретает улучшенные запах, цвет и привкус. Возможна регенерация загрузки с использованием поваренной соли. Максимальная рабочая температура: 40°C. Объем 25 литров.