Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044

Преимущества

Фильтр используется для очистки от вредных примесей, хлора, органических примесей, снижает содержание железа и тяжелых металлов

Данный фильтр предназначен для жесткой воды

Арагон 2 - композитный картридж на основе материала Арагон и ионообменной смолы, который значительно увеличивает ресурс по удалению солей жесткости, марганца, железа (растворенного и коллоидного) и тяжелых металлов

Сорбционный картридж БАФ - содержит мультикомпонентную загрузку на основе сорбентов и ионообменных материалов, удаляет хлор и органические примеси, снижает содержание железа и тяжелых металлов

Ресурс картриджа БАФ до 10000 л

Механический картридж (10"SLIM) из полипропилена очищает воду от грязи, взвешенных частиц и нерастворимых примесей размером более 5 мкм

Температура воды не более 40 градусов

Максимальное рабочее давление 6 атм

Корпус фильтра для воды Гейзер Классик Ж 11044 выполнен из белого пластика

Фильтр Гейзер Классик для жесткой воды специально разработан для регионов со средним уровнем минерализации. Важным свойством фильтра является самоидикация - уменьшение напора в кране для чистой воды, фильтр сам подскажет, когда пришло время менять картриджи. Картридж Арагон 2 можно многократно регенерировать (восстанавливать его свойства в домашних условиях), что позволит Вам сэкономить на покупке сменных картриджей. В фильтре Гейзер Классик для комплексной очистки воды используется новая разработка компании Гейзер — картридж БАФ, содержащий мультикомпонентную загрузку на основе сорбентов и ионообменных материалов. Это позволяет удалять не только хлор и органические примеси, но и снижать содержание железа и тяжелых металлов. Картридж БАФ является прекрасной альтернативой используемых в других моделях фильтров картриджей СВС и ММВ.