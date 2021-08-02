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Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Арт. Ю00000026674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.5
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Габариты, мм
|390x295x110
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- Фильтр Гейзер Классик для жесткой воды специально разработан для регионов со средним уровнем минерализации. Важным свойством фильтра является самоидикация - уменьшение напора в кране для чистой воды, фильтр сам подскажет, когда пришло время менять картриджи. Картридж Арагон 2 можно многократно регенерировать (восстанавливать его свойства в домашних условиях), что позволит Вам сэкономить на покупке сменных картриджей. В фильтре Гейзер Классик для комплексной очистки воды используется новая разработка компании Гейзер — картридж БАФ, содержащий мультикомпонентную загрузку на основе сорбентов и ионообменных материалов. Это позволяет удалять не только хлор и органические примеси, но и снижать содержание железа и тяжелых металлов. Картридж БАФ является прекрасной альтернативой используемых в других моделях фильтров картриджей СВС и ММВ.
Преимущества
- Фильтр используется для очистки от вредных примесей, хлора, органических примесей, снижает содержание железа и тяжелых металлов
- Данный фильтр предназначен для жесткой воды
- Арагон 2 - композитный картридж на основе материала Арагон и ионообменной смолы, который значительно увеличивает ресурс по удалению солей жесткости, марганца, железа (растворенного и коллоидного) и тяжелых металлов
- Сорбционный картридж БАФ - содержит мультикомпонентную загрузку на основе сорбентов и ионообменных материалов, удаляет хлор и органические примеси, снижает содержание железа и тяжелых металлов
- Ресурс картриджа БАФ до 10000 л
- Механический картридж (10"SLIM) из полипропилена очищает воду от грязи, взвешенных частиц и нерастворимых примесей размером более 5 мкм
- Температура воды не более 40 градусов
- Максимальное рабочее давление 6 атм
- Корпус фильтра для воды Гейзер Классик Ж 11044 выполнен из белого пластика