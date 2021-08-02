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Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
3.7
3
3 480 ₽
3 740 ₽
Фильтры с отдельным краном
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Арт. Ю00000026674
3.7
3
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
  • Персональная скидка
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044
Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044

Фильтр под мойку Гейзер Классик 11044

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3 480 ₽
3 740 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000026674
3.7
3

Характеристики

Производитель
Гейзер
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
6.5
Габариты, мм
390x295x110
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -260 ₽
3 480 ₽
3 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фильтр Гейзер Классик для жесткой воды специально разработан для регионов со средним уровнем минерализации. Важным свойством фильтра является самоидикация - уменьшение напора в кране для чистой воды, фильтр сам подскажет, когда пришло время менять картриджи. Картридж Арагон 2 можно многократно регенерировать (восстанавливать его свойства в домашних условиях), что позволит Вам сэкономить на покупке сменных картриджей. В фильтре Гейзер Классик для комплексной очистки воды используется новая разработка компании Гейзер — картридж БАФ, содержащий мультикомпонентную загрузку на основе сорбентов и ионообменных материалов. Это позволяет удалять не только хлор и органические примеси, но и снижать содержание железа и тяжелых металлов. Картридж БАФ является прекрасной альтернативой используемых в других моделях фильтров картриджей СВС и ММВ.

    Преимущества

    • Фильтр используется для очистки от вредных примесей, хлора, органических примесей, снижает содержание железа и тяжелых металлов
    • Данный фильтр предназначен для жесткой воды
    • Арагон 2 - композитный картридж на основе материала Арагон и ионообменной смолы, который значительно увеличивает ресурс по удалению солей жесткости, марганца, железа (растворенного и коллоидного) и тяжелых металлов
    • Сорбционный картридж БАФ - содержит мультикомпонентную загрузку на основе сорбентов и ионообменных материалов, удаляет хлор и органические примеси, снижает содержание железа и тяжелых металлов
    • Ресурс картриджа БАФ до 10000 л
    • Механический картридж (10"SLIM) из полипропилена очищает воду от грязи, взвешенных частиц и нерастворимых примесей размером более 5 мкм
    • Температура воды не более 40 градусов
    • Максимальное рабочее давление 6 атм
    • Корпус фильтра для воды Гейзер Классик Ж 11044 выполнен из белого пластика