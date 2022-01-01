Картридж Гейзер 27006, CBC-Ag 0.6 - 10SL

Преимущества

Выполнен из высококачественного кокосового активированного угля по технологии карбон-блок

Добавка серебра в картридже CBC Ag 0,6 - 10SL предотвращает размножение отфильтрованных микроорганизмов

Картридж угольный с серебром CBC 0.6-10SL (Ag) Гейзер 27006 - фильтрующий материал для использования в картриджных системах Гейзер. Обеспечивает глубокую очистку воды от хлора, хлорорганических соединений. Картридж изготовлен из кокосового активированного угля, благодаря чему увеличивается сорбция вредных примесей. В структуре картриджа имеются ионы серебра, оказывающее подавляющее влияние на размножение микроорганизмов. В результате очистки вода приобретает приятный вкус, запах и цвет.