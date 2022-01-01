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Картридж Гейзер 27006, CBC-Ag 0.6 - 10SL
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Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж Гейзер 27006, CBC-Ag 0.6 - 10SL
    Арт. X10192215
    Картридж Гейзер 27006, CBC-Ag 0.6 - 10SL
    Картридж Гейзер 27006, CBC-Ag 0.6 - 10SL
      Картридж Гейзер 27006, CBC-Ag 0.6 - 10SL
      Картридж Гейзер 27006, CBC-Ag 0.6 - 10SL

      Картридж Гейзер 27006, CBC-Ag 0.6 - 10SL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10192215

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.42
      Габариты, мм
      		243х70х70
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж угольный с серебром CBC 0.6-10SL (Ag) Гейзер 27006 - фильтрующий материал для использования в картриджных системах Гейзер. Обеспечивает глубокую очистку воды от хлора, хлорорганических соединений. Картридж изготовлен из кокосового активированного угля, благодаря чему увеличивается сорбция вредных примесей. В структуре картриджа имеются ионы серебра, оказывающее подавляющее влияние на размножение микроорганизмов. В результате очистки вода приобретает приятный вкус, запах и цвет.

        Преимущества

        • Выполнен из высококачественного кокосового активированного угля по технологии карбон-блок
        • Добавка серебра в картридже CBC Ag 0,6 - 10SL предотвращает размножение отфильтрованных микроорганизмов