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Картридж для фильтра Гейзер Fe-10BB 28124, для обезжелезивания
1.0
1
1 959 ₽
2 490 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для фильтра Гейзер Fe-10BB 28124, для обезжелезивания
    Арт. О00000000737
    1.0
    1
    Картридж для фильтра Гейзер Fe-10BB 28124, для обезжелезивания

      Картридж для фильтра Гейзер Fe-10BB 28124, для обезжелезивания

      • -531 ₽
      1 959 ₽
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000737
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Вес, кг
      		0.7
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		механические примеси, тяжелые металлы, растворенное железо, марганец
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      • -531 ₽
      1 959 ₽
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Излишнее содержание железа в воде пагубно влияет на здоровье человека: может вызывать аллергии, нарушение обмена веществ. Поэтому в регионах с железистой водой не обойтись без очистительных фильтров со специальными картриджами. Картридж фильтра для воды Fe-10BB обезжелезивающий Гейзер 28124 используется в домашних фильтрах проточной воды с содержанием в ней железа до 0,2 мг на литр. Устройство имеет в составе катионообменный шнур, который задерживает частицы железа и собирает их в осадок на дне фильтра. Картридж обладает высокой производительностью – 20 литров в минуту. Наиболее эффективно работает при температуре воды не более 40⁰С. При содержании железа 0,1 мг/л ресурс эксплуатации – 25 м³. Купить картридж Fe-10BB можно прямо сейчас с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества картриджа Fe - 10BB для удаления железа

        • Производительный
        • Компактный
        • Полезный
        • Надежный