Картридж для фильтра Гейзер Fe-10BB 28124, для обезжелезивания
Арт. О00000000737
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.7
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Высота, мм
|250
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Удержание веществ
|механические примеси, тяжелые металлы, растворенное железо, марганец
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Для загородного дома
|Да
- Излишнее содержание железа в воде пагубно влияет на здоровье человека: может вызывать аллергии, нарушение обмена веществ. Поэтому в регионах с железистой водой не обойтись без очистительных фильтров со специальными картриджами. Картридж фильтра для воды Fe-10BB обезжелезивающий Гейзер 28124 используется в домашних фильтрах проточной воды с содержанием в ней железа до 0,2 мг на литр. Устройство имеет в составе катионообменный шнур, который задерживает частицы железа и собирает их в осадок на дне фильтра. Картридж обладает высокой производительностью – 20 литров в минуту. Наиболее эффективно работает при температуре воды не более 40⁰С. При содержании железа 0,1 мг/л ресурс эксплуатации – 25 м³. Купить картридж Fe-10BB можно прямо сейчас с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества картриджа Fe - 10BB для удаления железа
- Производительный
- Компактный
- Полезный
- Надежный