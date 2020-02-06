Картридж для фильтра Гейзер Fe-10BB 28124, для обезжелезивания

Излишнее содержание железа в воде пагубно влияет на здоровье человека: может вызывать аллергии, нарушение обмена веществ. Поэтому в регионах с железистой водой не обойтись без очистительных фильтров со специальными картриджами. Картридж фильтра для воды Fe-10BB обезжелезивающий Гейзер 28124 используется в домашних фильтрах проточной воды с содержанием в ней железа до 0,2 мг на литр. Устройство имеет в составе катионообменный шнур, который задерживает частицы железа и собирает их в осадок на дне фильтра. Картридж обладает высокой производительностью – 20 литров в минуту. Наиболее эффективно работает при температуре воды не более 40⁰С. При содержании железа 0,1 мг/л ресурс эксплуатации – 25 м³. Купить картридж Fe-10BB можно прямо сейчас с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества картриджа Fe - 10BB для удаления железа