Картридж Гейзер СВС 10 - 10SL 27107
Арт. О00000015239
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.32
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Высота, мм
|250
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Удержание веществ
|хлор, органические соединения
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Для загородного дома
|Да
- ГЕЙЗЕР СВС 10 - 10SL – картридж для систем фильтрации Гейзер. Используется для очистки воды от хлора, пестицидов, фенолов и нефтепродуктов. Изготовлен из кокосового активированного угля, очищает воду от частиц размером до 10 мкм. Характеризуется высокой эффективностью: устраняет неприятный запах, улучшает вкус воды, делает ее прозрачной. Рекомендуемая температура воды – от 4° до 30°С. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить картридж ГЕЙЗЕР СВС 10 - 10SL с доставкой на дом.
Преимущества картриджа ГЕЙЗЕР СВС 10 - 10SL
- Эффективно устраняет органические и неорганические примеси
- Пористость 10 мкм
- Сертифицирован американской ассоциацией NSF
- Ресурс до 10000 л