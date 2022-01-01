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Картридж Гейзер СВС 10 - 10SL 27107
370 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Гейзер СВС 10 - 10SL 27107
    Арт. О00000015239
    Картридж Гейзер СВС 10 - 10SL 27107

      Картридж Гейзер СВС 10 - 10SL 27107

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015239

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Вес, кг
      		0.32
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		хлор, органические соединения
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • ГЕЙЗЕР СВС 10 - 10SL – картридж для систем фильтрации Гейзер. Используется для очистки воды от хлора, пестицидов, фенолов и нефтепродуктов. Изготовлен из кокосового активированного угля, очищает воду от частиц размером до 10 мкм. Характеризуется высокой эффективностью: устраняет неприятный запах, улучшает вкус воды, делает ее прозрачной. Рекомендуемая температура воды – от 4° до 30°С. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить картридж ГЕЙЗЕР СВС 10 - 10SL с доставкой на дом.

        Преимущества картриджа ГЕЙЗЕР СВС 10 - 10SL

        • Эффективно устраняет органические и неорганические примеси
        • Пористость 10 мкм
        • Сертифицирован американской ассоциацией NSF
        • Ресурс до 10000 л