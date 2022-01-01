Картридж Гейзер СВС 10 - 10SL 27107

ГЕЙЗЕР СВС 10 - 10SL – картридж для систем фильтрации Гейзер. Используется для очистки воды от хлора, пестицидов, фенолов и нефтепродуктов. Изготовлен из кокосового активированного угля, очищает воду от частиц размером до 10 мкм. Характеризуется высокой эффективностью: устраняет неприятный запах, улучшает вкус воды, делает ее прозрачной. Рекомендуемая температура воды – от 4° до 30°С. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить картридж ГЕЙЗЕР СВС 10 - 10SL с доставкой на дом.

Преимущества картриджа ГЕЙЗЕР СВС 10 - 10SL