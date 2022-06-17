Колба фильтра Гейзер Тайфун 50647, BB 10
Арт. О00000010967
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|нержавеющая сталь
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Цвет
|хром
- Корпус Гейзер 50647 является корпусом магистрального фильтра Гейзер Тайфун для очистки горячей воды. Корпус и крышка изготовлены из нержавеющей стали. Корпус оснащен отверстием для слива воды для легкой и безопасной замены картриджа. В комплект входит металлическая скоба для крепления к стене. Применяется совместно с картриджем ВВ 10".
Преимущества
- Температура очищаемой воды: +4оС...+95оС
- Максимальное рабочее давление: 8 атм
- Присоединительный размер: 1"
- Габаритные размеры (высота х ширина): 370 х 200 мм