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Колба фильтра Гейзер Тайфун 50647, BB 10
5.0
1
10 900 ₽
Колбы для магистральных фильтров
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 50647, BB 10
    Арт. О00000010967
    5.0
    1
    Колба фильтра Гейзер Тайфун 50647, BB 10

      Колба фильтра Гейзер Тайфун 50647, BB 10

      10 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010967
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		нержавеющая сталь
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      10 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корпус Гейзер 50647 является корпусом магистрального фильтра Гейзер Тайфун для очистки горячей воды. Корпус и крышка изготовлены из нержавеющей стали. Корпус оснащен отверстием для слива воды для легкой и безопасной замены картриджа. В комплект входит металлическая скоба для крепления к стене. Применяется совместно с картриджем ВВ 10".

        Преимущества

        • Температура очищаемой воды: +4оС...+95оС
        • Максимальное рабочее давление: 8 атм
        • Присоединительный размер: 1"
        • Габаритные размеры (высота х ширина): 370 х 200 мм