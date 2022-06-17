Колба фильтра Гейзер Тайфун 50647, BB 10

Преимущества

Температура очищаемой воды: +4 о С...+95 о С

С...+95 С Максимальное рабочее давление: 8 атм

Присоединительный размер: 1"

Габаритные размеры (высота х ширина): 370 х 200 мм

Корпус Гейзер 50647 является корпусом магистрального фильтра Гейзер Тайфун для очистки горячей воды. Корпус и крышка изготовлены из нержавеющей стали. Корпус оснащен отверстием для слива воды для легкой и безопасной замены картриджа. В комплект входит металлическая скоба для крепления к стене. Применяется совместно с картриджем ВВ 10".